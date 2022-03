Les habitants de Lindebeuf en ont marre de s'éclairer à la bougie

On est au-delà du dérangement, maintenant "c'est de la hantise et de la peur dès que le vent dépasse les 60km/h on se dit qu'il va falloir ressortir les bougies" se désole le maire de Lindebeuf (Seine-Maritime). Julien Leseigneur a compté 12 coupures de courant depuis le mois de novembre dernier. "On a toujours des coupures mais là ce n'est plus tenable. Les habitants en ont marre" et lui aussi.

Et quand on parle de coupures, ce ne sont pas de petites coupures. "Cela peut dure _plusieurs heures_, parfois deux heures, quatre heures, parfois la demi-journée et c'est de la perte d'argent" fulmine Nicolas Pupin, le garagiste de la commune, empêché de travailler dès que l'électricité est coupée.

Une situation "intenable"

Si la soirée au chandelle a pu amuser Christelle au début "on a sorti les jeux de société et ranger les écrans" sourit la jeune mère de famille, maintenant elle ne rit plus du tout. "Les gens n'ont plus de chauffage, ne peuvent plus faire la cuisine, certains sont en télétravail et ne peuvent plus exercer, on a une personne sous respirateur artificiel" souffle Julien Leseigneur. "En 2022,à l'heure où l'électricité est partout, ce n'est pas acceptable" juge l'élu qui est en contact avec Enedis depuis plusieurs mois.

Un rendez-vous d'ici 15 jours

Enedis, le gestionnaire du réseau électrique nous assure être conscient du problème et avoir lancé "une analyse du sujet pour procéder à des travaux pour régler le problème". D'après le maire, le responsable serait un câble moyenne tension situé à quelques kilomètres de Lindebeuf, en bordure d'un bois et victime très régulièrement de chutes de branches ou de troncs d'arbres à cause du vent et pas seulement quand il y a des tempêtes.

Ce problème de coupures de courant n'est d'ailleurs pas nouveau à Lindebeuf mais l'automne et l'hiver venteux de cette année 2021-2022 l'ont rendu invivable. Julien Leseigneur espère donc qu'Enedis va procéder le plus rapidement possible à des travaux, possiblement d'enfouissement de la ligne incriminée. Le maire attend un retour d'ici 10 à 15 jours de la part d'Enedis à ce sujet.

Cela dit, ce genre de travaux est très couteux et surtout peut prendre beaucoup de temps. Dans l'immédiat, Julien Leseigneur compte surtout sur l'amélioration de la météo. "On a beaucoup de problèmes au printemps et en été".