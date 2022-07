Les habitants de Meslay-du-Maine proposent leurs idées pour redynamiser le centre-ville

Quel avenir pour le centre-ville de Meslay du Maine ? C'est la question qui est posé aux habitants car la commune fait partie du plan "Petites villes de demain" et compte bien se redynamiser. La circulation des camions et de la création d'un contournement est aussi au cœur des débats.

Quel avenir pour le centre-ville de Meslay du Maine ? C'est la question qui est posé aux habitants de la commune depuis quelques jours maintenant. La ville du sud-Mayenne fait partie du plan "Petites villes de demain", et soutenu par l'Etat depuis juillet 2021. Dans les idées proposées par les habitants de Meslay, l'avenir de la route départementale D21 qui coupe la commune en deux est au cœur des débats. Les administrés peuvent aussi proposer des idées plus loufoque.

Pour redynamiser le bourg de Meslay-du-Maine, Gilles, habitant de la commune, propose de construire un marché couvert, avec un toit végétal. "On viendrai à Meslay rien que pour voir la roseraie qui se trouvent sur les halles du marché", explique ce mayennais devant les élus de la commune. "Il va falloir changer certaines choses, car en dehors du marché, l'ambiance et le dynamisme c'est pas ça. J'ai même plus envie de venir", se désole Arnault, producteur de fromages de chèvre sur le marché.

Les habitants de Meslay-du-Maine proposent des solutions pour redynamiser le centre-ville © Radio France - Valentin Plat

"Il y a trop de camions par jour !"

La circulation dans le centre-ville, c'est tout l'enjeu de cette consultation publique. "Il faudrait mettre en place un parking devant l'église Notre-Dame car avec les écoles, c'est dangereux de se garer à l'arrache", soumet Brigitte réside dans le bourg de Meslay-du-Maine. Autre point noir qui sera résolu, le passage incessant des camions sur la D21 qui coupe la commune en deux. Chaque jour, c'est pas moins de 6 000 véhicules qui circulent sur l'axe principal de Meslay-du-Maine.

14 autres communes mayennaises ont été aussi choisies dans le plan "Petites villes de demain" : Renazé, Craon, Cossé-le-Vivien, Château-Gontier-sur-Mayenne, Meslay-sur-Maine, Port-Brillet, Évron, Montsûrs, Mayenne, Ernée, Gorron, Ambrières-les-Vallées, Villaines-la-Juhel, Lassay-les-Châteaux, Pré-en-Pail-Saint-Samson. La ville de Renazé met en place un questionnaire en ligne du 1er juillet au 20 août 2022 afin de recueillir votre ressenti sur le cœur de ville et envisager son avenir.