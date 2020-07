Les habitants de Morières-les-Avignon disent non à un projet d'antenne 4G dans une aire de jeux

Quatre jours avant la fin de son mandat, Joël Granier, l'ancien maire de Morières-les-Avignon, a donné son feu vert à l'installation d'une antenne 4G -pour la téléphonique mobile- de 24 mètres de haut dans une aire de jeux pour enfants. Les habitants ne veulent pas en entendre parler. Ils manifesteront ce mardi matin pour réclamer l'annulation du projet.

Un collectif s'est constitué et Laurence en est la fondatrice : "Ce projet a été signé sans concertation avec des habitants. Et quand on s'est rendu compte qu'on avait qu'un seul mois pour réagir légalement et faire interdire le projet, on a dû agir très vite. On a déposé un recours et on organise une manifestation." Le projet -porté par l'ancienne municipalité- prévoit l'installation d'un pylône en forme de faux cyprès. "Cacher l'antenne dans un arbre n'enlève pas la propagation des ondes" réagit Laurence Zarka une autre habitante membre du collectif. "Il y a des enfants, des bébés qui viennent jouer dans ce parc. Ce n'est pas possible de laisser cette antenne. Si j'avais su qu'un pylône allait être installé, je n'aurai jamais acheté de maison ici. C'est d'ailleurs ce que disent aussi les signataires de notre pétition." Même constat pour Marie-Claude Corréard : "ce n'est pas qu'on n'en veut pas de cette antenne, mais pas dans un parc pour enfants ! Une antenne comme ça, ça s'implante _dans une zone industrielle, comme à Vedène_."

Le collectif en appelle au nouveau maire de Morières-les-Avignon, Grégoire Souque, qui vient d'hériter de ce projet contesté. "Il avait dit qu'il _solliciterait tous les moriérois et les moriéroises avant de prendre des décisions_. C'est l'occasion de prouver ce qu'il a promis" demande Marie-Claude. Grégoire Souque n'était pas disponible pour répondre à nos questions ce lundi. Il a cependant annoncé au collectif sa présence à la manifestation de demain, mardi 14 juillet.