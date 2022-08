Les habitants de Pontmain dans le Nord-Mayenne accueillent les pèlerins du 15 août à bras ouverts

Chaque année, le village de Pontmain dans le Nord-Mayenne est pris d'assaut par les pèlerins pour la fête de l'Assomption. 4 000 personnes remplissent les rues de la petite commune de 900 habitants. 4 000 personnes à gérer, ça ne fait pas peur à Christophe, habitant de Pontmain et employé au sanctuaire de la basilique chargé de la sécurité. "C'est une question d'habitude !", dit-il riant. Depuis 25 ans qu'il s'en charge, il sait exactement comment s'y prendre et il peut compter sur tous les bénévoles de la commune.

"Ça permet de voir beaucoup de gens"

Parmi la cinquantaine de bénévoles, Alain et Raymond sont postés à l'entrée du parvis de la basilique. "Ça fait partie du village, des fêtes du village, explique Alain. C'est bien, ça permet de voir beaucoup de gens et puis chacun vit la religion à sa façon. Puis ça fait connaître notre village." Pour Raymond, accueillir les pèlerins fait partie de l'ADN du village. "On est content de les intégrer et de s'intégrer à eux. Il n'y a pas de problème, on communique bien."

Et ce n'est pas Madeleine qui dirait le contraire : elle est descendante de la famille Barbedette, ceux qui auraient vu la Vierge Marie. "C'est ma Possession. Je crois que je suis un petit peu fière de ça, très fière même de ça. Pour la commune, ça compte beaucoup, mais tous les jours, il y a plein de monde ici !" Tous les Pontmain l'assurent, le 15 août n'est rien par rapport au 17 janvier, jour anniversaire de l'apparition de la Vierge.

