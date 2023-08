Les habitants de quatre communes de Dordogne doivent économiser l'eau potable, sous peine de coupure

Le Syndicat Mixte Des Eaux de la Dordogne et la Régie des Eaux du département qualifient de "critique" l'approvisionnement en eau potable de quatre communes du nord du département de la Dordogne. Il s'agit de Miallet, Firbeix, Saint-Pierre-de-Frugie et Saint-Priest-les-Fougères. Dans un communiqué, le syndicat et la régie expliquent que "les conditions hydrologiques des communes de Miallet, Firbeix, Saint-Pierre-de-Frugie et Saint-Priest-les-Fougères entrainent des baisses importantes de la ressource en eau potable. Les conditions météorologiques caniculaires conduisent à une augmentation des consommations en eau potable et ne laissent pas présager d’amélioration dans les prochains jours".

ⓘ Publicité

Un appel au civisme des habitants

Afin de maintenir l’alimentation en eau potable 24h/24 de ces quatre communes interconnectées, le SMDE24 et la RDE24 appellent donc "les habitants au civisme en limitant les usages de l’eau potable, afin d'éviter la rupture d’alimentation du service d’eau potable". " Nous avons du mal à remplir le château d'eau de Miallet en ce moment, et il faut se limiter aux usages essentiels" insiste Matthieu Raymond, directeur de la Régie des eaux de la Dordogne. Ne pas laver sa voiture, arroser son jardin ou remplir sa piscine avec de l'eau potable. Le directeur de la Régie rappelle qu'en 2012 ou 2013, la commune de Miallet avait dû pour les mêmes raisons couper l'eau la nuit.