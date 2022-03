Les habitants de Saint Martin sur Armançon rénovent un appartement pour accueillir des réfugiés Ukrainiens

A Saint-Martin-sur-Armançon les habitants se mobilisent pour rénover un appartement qui pourrait accueillir des réfugiés Ukrainiens.

Dimanche, le maire de la commune avait lancé un appel pour une journée de solidarité. Tous les bénévoles étaient les bienvenus pour rendre plus accueillante l'habitation située en mairie. Une quinzaine de personnes ont répondu à cet appel.

"On se sent très inutile dans cette guerre absolument abominable": Françoise

Il a d'abord fallu déblayer ce deux pièces situé au rez de chaussée de la mairie et qui n'est plus habité depuis longtemps. Pour ensuite s'attaquer au sol, au mur et au plafond. "On se sent très inutile dans cette guerre absolument abominable" explique Françoise qui possède avec son mari Bernard une résidence secondaire dans le village. "En venant donner un coup de main, ça nous donne l'occasion d'être un peu utile, même si cela ne va pas changer la face du monde. Moi je suis la spécialiste de l'eau et de la lessive Saint Marc pour le nettoyage des murs"

Bernard et Françoise sont venus en couple pour donner un coup de main © Radio France - Damien Robine

Tous ceux qui sont venus pour aider, sont là par solidarité explique André avec un peu d'humour . "Normalement aujourd'hui c'était pêche. Mais j'ai dis non, je vais quand même leur donner un coup de main. La pêche j'irai demain. Je suis d'origine polonaise, on aime bien accueillir les gens. Donc si c'est pour accueillir des Ukrainiens, c'est super."

"J'espère qu'on accueillera une petite famille. Il leur faut un peu de confort après ce qu'ils sont en train de vivre." : Prune

Pour le moment l'arrivée de réfugiés ukrainiens n'est pas encore prévue à St Martin sur Armançon. Mais la préfecture sait désormais que le village sera en capacité d'en accueillir. Prune espère que ce sera le cas. " J'espère qu'on recevra une petite famille ou je sais pas, deux ou trois personnes. Dans un endroit qui est bien. Il leur faut un peu de confort après ce qu'ils sont en train de vivre. "

Benjamin Lemaire est l'élu de cette commune de 150 habitants. Ils étaient une quinzaine dimanche à avoir répondu à son appel pour déblayer le logement et commencer son rafraichissement Copier

D'ici deux à trois semaines l'appartement sera en état d'être habité selon le maire de la commune . Et pour le meubler il y aura notamment besoin d'un canapé lit et d'une table de cuisine avec des chaises.