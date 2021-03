Les habitants de Sanilhac-Sagriès en colère après la suppression d'arrêts de bus entre Nîmes et Uzès

25 km aller-retour tous les jours de la semaine pour amener leurs enfants à un arrêt de bus. C'est depuis quatre mois le quotidien de certains habitants de Sanilhac-Sagriès, une commune située entre Nîmes et Uzès. Depuis le mois d'octobre 2020, les conducteurs des bus LIO qui assurent désormais la ligne régulière entre ces deux communes via la D979 ont décidé de ne plus marquer le stop aux arrêts où les enfants prenaient le bus depuis des années. Trop dangereux. Les parents doivent donc s'organiser comme ils le peuvent pour amener jusqu'au bus, leurs enfants qui prennent cette ligne pour se rendre dans des collèges ou des lycées de Nîmes. "Le matin, nous devons aller à l'arrêt de la Bégude pour les mettre dans le car qui vient d'Uzès et passe par Blauzac. Le soir, nous devons aller jusqu'au pont des Seynes au niveau de Sagriès. L'arrêt du matin n'est donc pas le même que celui du soir." explique Laëtitia Houot dont la fille est en 3e au lycée professionnel Voltaire à Nîmes.

Une dizaine de personnes concernées

Depuis quatre mois, c'est donc le système D pour les parents des sept élèves concernés. "On a créé un groupe sur Messenger. Chacun donne ses disponibilités et récupère les enfants des uns ou des autres." Une situation qui touche aussi des adultes. "Il y a deux personnes qui habitent Sagriès et qui travaillent à Nîmes qui prenaient le car régulièrement. L'une d'entre elles n'a pas le permis. Elle est obligée de se faire conduire tous les jours. Ca ne devrait pas exister en 2021 ! " Le maire de Sanilhac-Sagriès, Denis Veyrunes, soutient les parents. Il a proposé que le bus qui assure la ligne 152 fasse un détour par sa commune pour prendre les enfants car des arrêts sécurisés existent déjà. "Ça représente une déviation de trois km et demi" plaide-t-il. Le problème risque à terme de concerner davantage de personnes car la mairie attend de nouvelles familles avec enfants dans l'éco-quartier qu'elle a créé.

Pas de solution immédiate

Du côté de la Région Occitanie, on indique que les arrêts ont été supprimés sur la D979 car ils étaient trop dangereux. Si les élèves ont des problèmes, c'est qu'ils ne sont pas scolarisés dans les lycées dont ils relèveraient habituellement. Aucune solution immédiate n'est envisagée mais la Région promet que ses services rencontreront prochainement le maire de Sanilhac-Sagriès pour évoquer cette situation.

