Les habitants de Véretz décorent "la rue Chaude" pour la Saint-Valentin

Les habitants de la Rue Chaude, à Véretz, à l'Est de l'Indre-et-Loire, ont mis des coeurs dans la rue, à l'occasion de la Saint-Valentin. Avec humour, ils en profitent aussi pour inciter les automobilistes à rouler moins vite.

C'est une rue qui existe depuis le moyen-age : la rue Chaude, à Véretz, à l'Est de Tours, est censée avoir périodiquement abrité les ébats entre les soldats en garnison et des prostituées. Aujourd'hui, l'ambiance est beaucoup plus "fleur bleue". Les habitants ont décoré la rue avec des coeurs roses et rouges, avec un double objectif : célébrer la fête des amoureux, et inciter les automobilistes à respecter les limitations de vitesse. Il faut dire que la rue Chaude est une rue à sens unique, limitée à 30 kilomètres-heure, une limitation que les automobilistes sont nombreux à ne pas respecter.

Un couple de retraités, Gillette et Henri Lévy, a convaincu plusieurs riverains de décorer la rue :

"Tout le monde a mis la main à la pâte et découpé des coeurs en carton. On les a accroché sur les portes, dans la rue, etc...et dans un gros coeur, on a écrit le chiffre 30, pour inciter les conducteurs à ralentir. Mais c'est vrai que mon coeur est tout de travers, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a bu qui a fait ça!". Gilette Lévy

Son mari, Henri a même trouvé un slogan :

"On a dit "à la St Valentin, si t'es malin, appuie sur le frein". Henri Lévy