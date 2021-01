Les habitants de Vibraye affichent leur soutien aux commerçants de la commune

C'est une campagne de soutien aux commerçants originale et sympathique. A Vibraye, dans l'Est de la Sarthe, les habitants ont accepté de se faire tirer le portrait avec des pancartes sur lesquelles sont inscrits des petits mots de soutien, comme par exemple "Mon petit commerce est essentiel". Ces portraits sont affichés sur six grandes banderoles de 2,70 mètres de long placées aux entrées de ville.

60 portraits réalisés

Parmi les 2.500 Vibraysiens, 60 ont ainsi été photographiés par Christophe Ledieu, photographe indépendant de la commune à l'origine du projet. "L'idée a été de faire une campagne de communication différente. Pas ciblée sur le commerçant comme on a l'habitude de faire mais ciblée sur la clientèle. Les clients étaient demandeurs donc il fallait aussi leur donner la parole", explique le photographe. "On a imagé, on a donné une image au soutien, c'est-à-dire que les commerçants ne l'entendaient peut-être pas mais là il le voient."

Cette opération a bénéficié de l'adhésion immédiate des habitants de Vibraye : "C'est bien, dit ainsi Monique. Il y a trop de commerçants qui vont mourir. Là cela donne envie de consommer local." Annick n'a pas hésité à poser "pour la bonne cause. C'était un samedi matin, j'étais pressée mais je trouve qu'il fallait le faire. J'étais mal coiffée alors j'avais une pancarte 'J'aime ma coiffeuse'", lâche-t-elle en riant en faisant part de sa fierté de défendre les 40 commerçants du village.

Un effet positif sur la fréquentation des commerces

Ces derniers apprécient. "Cela fait chaud au cœur" réagit Sophie Kaddour, qui tient un magasin de jouets. "Cela fait plaisir de voir les gens vous soutenir. On les a vu se faire prendre en photo et après venir dans nos boutiques. C'est pas le tout de dire 'on vous soutient', il faut aussi consommer dans nos commerces. Les gens sont venus et moi je dis merci."

D'ailleurs dans quelques semaines, ce sont cette fois les commerçants de Vibraye qui poseront devant l'objectif de Christophe Ledieu et s'afficheront dans les rues de la commune pour remercier leurs clients.