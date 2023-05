Les habitants de Viols-le-Fort sont privés de réseau mobile depuis début mai

Il n'est plus possible de passer des appels depuis un téléphone portable à Viols-le-Fort.

Les habitants de Viols-le-Fort ne captent plus aucun réseau mobile depuis quinze jours. Suite à l'incendie volontaire de trois antennes relais à la sortie du village, entre Argelliers et Viols-le-Fort. Elles ont été brûlées dans la nuit du 30 avril au 1er mai et sont très endommagées. Trois opérateurs sont concernés : Free, SFR et Orange.

Ce dernier a précisé que les équipes techniques allaient se rendre sur place pour évaluer les dégâts. Dans le meilleur des cas, le problème sera rétabli d'ici le 28 mai. En revanche, si la structure est trop endommagée et qu'il faut la remplacer, ça pourrait prendre des mois. Orange a précisé qu'une solution temporaire pourra être mise en place. Une antenne relais mobile dans le centre du village de Viols-le-Fort.

Difficulté pour les appels d'urgence

En attendant, ce sont les habitants de la commune qui en pâtissent. "On ne comprend pas que les personnes qui ont mis le feu ne mesurent pas les conséquences de leurs actes. Avec tous les risques qu'il y a, notamment pour les personnes qui ont besoin d'aide" se désole le premier adjoint Rodolphe Thiriez.

La mairie a reçu beaucoup de plaintes des riverains. Mais Rodolphe Thiriez assure qu'ils ne peuvent rien faire. "On est vraiment impuissant. Mais on va continuer à faire le forcing auprès des opérateurs pour qu'ils établissent le plus vite possible."

Ne pas pouvoir passer d'appels, ça pose de réel soucis pour les personnes âgées. Comme Nicole, 84 ans. Elle vit seule et n'a qu'un vieux téléphone à clapet. La retraitée n'a ni internet, ni téléphone fixe, ***"*S'il m'arrivait quelque chose la nuit, je ne sais pas ce que je devrais faire. D'habitude, quand je ne suis pas bien, j'appelle ma voisine en bas. Mais là, je ne peux appeler personne." Pour pouvoir téléphone, elle se rend dans la commune voisine : Saint-Martin-de-Londres.

Une enquête judiciaire est en cours pour trouver les personnes qui ont mis le feu aux antennes relais.

