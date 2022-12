Les habitants de Vitrolles privés d'eau à cause d'une rupture de canalisation

La vie sans eau à Vitrolles. Les habitants se sont réveillés à sec ce mardi matin, plus de douche, plus de toilettes, plus d'eau qui sort du robinet à cause d'une double rupture de canalisation. Dans le secteur de l'Anjoly dans la soirée de lundi à mardi une première canalisation a sauté puis dans la nuit de lundi à mardi une autre canalisation s'est rompue dans le même secteur après la réparation et la remise en eau de la première. Les réparations sont en cours, la Régie des Eaux du Pays d'Aix prévoit un retour en eau très "progressif". La mairie à organisé plusieurs distributions gratuites de bouteilles d'eau.

En attendant les habitants prennent leur mal en patience : "on n'est pas habitués à ce genre de situation, on s'est mis dans une situation de combattants" raconte Patrick qui est allé chercher chez sa fille qui vit aux Pennes-Mirabeau 50 litres d'eau pour nettoyer les toilettes.