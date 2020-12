Les habitants des Pyrénées-Orientales et de l'Ariège autorisés à aller faire leurs achats en Andorre

Les autorités françaises confirment à France Bleu Roussillon que les habitants des Pyrénées-Orientales et de l'Ariège ont désormais la possibilité d'aller faire leurs courses en Andorre. La mesure entre en vigueur ce samedi. Elle concerne, l'ensemble des habitants des deux départements quel que soit le nombre de kilomètres entre leur domicile et l'Andorre. C'est une dérogation accordée par la France suite à un accord avec le gouvernement d'Andorre. Cette semaine la Principauté a accepté de maintenir ses stations de ski fermées pendant les vacances de Noël, comme l'avait demandé Emmanuel Macron. En contrepartie, la France fait donc ce geste en direction des commerces du Pas-de-la-Case qui depuis le début du deuxième confinement ont perdu tous leurs clients français.

Il faut être muni de l'attestation française de déplacement

L'accord annoncé d'abord par le gouvernement andorran puis confirmé de source officielle par la préfecture de Perpignan précise que les habitants des Pyrénées-Orientales et de l'Ariège qui se rendent en Andorre pour faire ses courses doivent être munis de l'attestation habituelle du ministère de l'Intérieur. La case "achats de première nécessité" doit être coché. La préfecture des Pyrénées-Orientales précise que les forces de l'ordre ont été mises en courant de l'accord et que les automobilistes ne seront pas verbalisés, même si leur domicile est éloigné de la Principauté. L'accord précise bien que l'autorisation est accordée seulement pour aller faire des achats en Andorre. Il est impossible par exemple de se rendre dans la Principauté pour faire de la randonnée en montagne ou encore pratiquer d'autres loisirs. Les ressortissants andorrans ont également la possibilité d'aller faire leurs courses dans les Pyrénées-Orientales et l'Ariège. L'accord a été conclu au plus haut niveau des deux états. Hier l'Andorre a officiellement remercié son Co-Prince Emmanuel Macron pour ce geste qui va permettre au commerce andorran de relever la tête.