Les Sablais appelés à trancher dans les urnes la question de la route littorale

La route littorale, à son point le plus fragile et sensible à l'érosion mercredi 3 avril.

Vendée, France

Les 43 000 habitants des Sables d'Olonne, en tout cas ceux inscrits sur les listes électorales, sont appelés aux urnes dans un peu plus de deux mois. La mairie organise une consultation citoyenne le 23 juin, sur la question de la déviation de la route littorale.

Renaturer le secteur du Puits d’enfer est un projet d’utilité publique qui sera mené jusqu’à son terme. En complément de ce projet, êtes-vous favorable à la suppression de la route littorale RD 32A, entre le Puits d’enfer et l’anse aux Moines, et à la création d’une nouvelle route d’1,7 kilomètre empruntant les rues du Puits d’Enfer, du fief Saint-Jean et débouchant sur l’abbaye de Saint-Jean d’Orbestier ?"

- La question posée aux Sablais

"Techniquement c'est une consultation citoyenne, mais on peut presque dire une consultation référendaire, car la municipalité respectera le choix des Sablais dans tous les cas", explique le maire des Sables d'Olonne, Yannick Moreau.

Les opposants au projet en position de force

Le maire a hérité de ce dossier très polémique avec la fusion des trois communes. Autrefois porté par la mairie du Château d'Olonne, le projet est dans les tuyaux depuis 2013. Le conservatoire du littoral veut renaturer un ancien circuit automobile abandonné, situé sur une dune millénaire.

C'est une route magnifique, à laquelle de nombreux touristes et Sablais sont attachés"

- Jean-Loup Beuze, du collectif d'opposants

Un espace exceptionnel, l'un des derniers du littoral atlantique où la dune n'a pas été grignotée par l'urbanisation. Le projet vise à le rendre à la nature, en renaturant le circuit, et la route littorale qui traverse la dune le long du trait de côte. Elle serait fermée sur un peu plus d'un kilomètre à partir du parking du Puit d'enfer, remplacée par un chemin pédestre, et déviée par une nouvelle route à l'intérieur des terres. Un projet appuyé par le fait que la route, située sur le trait de côte, est extrêmement menacée par les tempêtes et l'érosion du trait de côte.

La question du maire est-elle biaisée ?

Les opposants, réunis en collectif, affirment avoir déjà récolté 7.000 signatures en un peu plus de six mois contre le projet. Le maire lui-même l'avoue : "J'étais plutôt en désaccord avec le projet de la mairie du Château d'Olonne, parce que je ne voyais pas pourquoi payer six, sept voire neuf millions d'euros pour dévier cette route", même si, assure-t-il, "la nouvelle équipe municipale est divisée sur la question, il y a des pour, il y a des contre, et la municipalité restera neutre" face au vote des Sablais.

La question posée aux Sablais fait croire qu'on peut renaturer le site, sans dévier la route. C'est faux ! La déviation de la route est la condition même de la renaturation de la dune"

- France nature environnement

Deux associations écologistes l'accusent pourtant d'avoir un parti-pris pour le "non" à la déviation de la route. Selon elles, la question posée par la mairie tend à faire croire que la déviation de la route est un "complément" et que la dune peut être renaturée tout en gardant la route.

Or "la déviation de la route est la condition même de la renaturation de la dune", s'exclame Anne-Marie Grimaud, de France nature environnement. Un avis que confirme à demi-mot le Conservatoire du littoral, institution porteuse du projet de renaturation. Sans déviation de la route, le projet n'est plus le même, il faudra refaire les études d'impact et recommencer à zéro les recherches de financement. Et "le gain environnemental sera moindre".