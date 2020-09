Les habitants du 7e arrondissement de Marseille réclament un commissariat

Vandalisme, rodéos de scooter, cambriolages, agressions...les habitants du 7e arrondissement de Marseille dénoncent une hausse de l'insécurité dans leur secteur, ils réclament un commissariat de police ouvert 7 jours sur 7 et une police de proximité.

"Cet été, ça a été l'enfer". Isabelle habite la Coriche et elle l'affirme : "les cambriolages ont explosé au Roucas Blanc et sur la Corniche, certains habitants se sont retrouvés gazés, face à des malfaiteurs, on nous doit la tranquillité !"

Emmanuelle Chaix est née dans le 7e arrondissement de Marseille : "derrière la carte postale, il y a des situations intenables : une personne âgée qui venait retirer sa retraite au distributeur a été _menacée avec un couteau_, des gens abandonnent tous les week-ends des cartons de pizzas et des canettes de bière à Malmousque ou au Vallon des Auffes, et certains qui étaient partis se baigner se sont fait voler leur téléphone portable".

Face à cette insécurité Emmanuelle a crée le groupe Facebook "Stop insécurité 7e" : "nous ne sommes ni des shérifs, ni des Zorros, mais nous sommes là pour dire stop ! Il nous faut un commissariat de police de plein exercice dans notre arrondissement, avec des rondes de nuit, des policiers de proximité, c'est pour cela que nous avons lancé une pétition".

Faire pression sur les pouvoirs publics

Même son de cloche de la part de Sandrine qui dirige une association dans le secteur : "beaucoup de gens nous demandent d'interpeller les pouvoirs publiques, certains ne veulent plus sortir après 20h, des voitures sont vandalisées systématiquement aux Catalans, il faut un sursaut des institutions".

Des mouvements citoyens soutenus par la fédération des CIQ du 7e, représentée par René Stéphanini : "nous accompagnons ces actions, car nous sommes là pour représenter les citoyens, et faire pression sur les pouvoirs publics. Ils se doivent d'être là pour nous, s'ils ont le pouvoir de changer les choses, ils ont le devoir de les changer".