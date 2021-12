Les habitants du Canet à Marseille (14e) mobilisés contre la fermeture de leur centre médical

Le 17 décembre prochain, le Centre Médical Jean Jaurès situé dans le 14e arrondissement de Marseille, fermera définitivement ses portes, suite au départ en retraite du plus ancien médecin du centre. "Je suis atterré, attristé, après 34 ans, j’ai l’impression de partir comme un voleur" confie le docteur Blain.

Pourtant, il a multiplié les appels pour trouver un repreneur : "Cela fait deux ans que je cherche, on a eu des tonnes de de remplaçants, personne n’a voulu rester. Qu’est ce qui coince ?"

"Les jeunes médecins ne veulent plus s’installer " - Jean Pierre Blain, médecin généraliste

Même si le quartier a fait la une des journaux à plusieurs reprises pour des faits divers, pour le docteur Blain, qui a une patientèle fidèle, la situation du Centre Médical au pied des cités du 14e, n’est pas en cause : « C_e n’est pas la faute du quartier, je pense surtout que maintenant, les jeunes médecins ne veulent plus s’install_er et ne veulent plus créer de cabinet."

Jusqu'à 450 patients par semaine

En cause, une charge de travail trop importante et des horaires à rallonge, des arguments que ne comprend pas ce médecin de famille de 66 ans : "Quand vous faites médecine, vous savez très bien que vous allez avoir des horaires très lourds et des charges très importantes."

Car du travail, ces généralistes n’en manquent pas. Le Centre soigne entre 350 et 450 patients par semaine, dont 80% habitent les cités alentours. Et les médecins qui exercent dans le voisinage affirment ne plus pouvoir accueillir de nouveaux malades.

Quoiqu’il en soit, le répondeur téléphonique du Centre Médical Jean Jaurès l’annonce clairement : "Le centre sera fermé définitivement le 17 décembre 2021." Les habitants ont signé une pétition pour demander que la continuité de l’offre de services médicaux soit assurée au sein de leur quartier, et appellent à un rassemblement à 10h ce vendredi, devant le centre médical.