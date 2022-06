Privés d'électricité, les habitants du domaine de Chamerolles dénoncent une injustice

Plus de lumière, plus d'eau chaude, plus de plaques électriques pour faire chauffer son repas. Certains habitants du domaine de Chamerolles, à Chilleurs-aux-Boix (Loiret) sont privés d'électricité depuis jeudi. Le contrat passé avec le fournisseur Sicap a pris fin, en raison de nombreux impayés. Entre 140 000 et 150 000 de dettes non honorés. Certains propriétaires n'ont pas payé leur part pendant des années; résultat : tout le monde est puni. Même les locataires qui ont continué à régler leurs factures.

Des conditions de vie difficiles

Près de 70 personnes occupent le domaine, qui comprend au total 100 chalets. Toutes n'y vivent pas à l'année. Une partie d'entre elles se retrouvent privés de courant aujourd'hui. Une situation particulièrement mal vécue par certains locataires qui ne sont pas nécessairement responsables des impayés. Raïs, Sarah et Ludovic sont révoltés : "Sans électricité, on se débrouille pas très mal (...) on vit pire que des clochards, quoi (...)". "En fait, le pire, c'est que dans notre foyer, on paye nos charges, on verse à notre propriétaire. On lui verse tous les mois un loyer et on se retrouve avec ça. Pour moi, c'est une injustice." ajoute Sarah, qui compte bien se battre en justice. Pas question pour elle de quitter le domaine sans mener de combat.

Certains propriétaires comptent bien aussi se battre jusqu'au bout. C'est le cas de Bruno, qui a acheté un chalet dans ce petit havre de paix au milieu des bois il y a 16 ans. Lui se débrouille pour pouvoir survivre : il est équipé de plusieurs appareils et batteries qui lui permettent de cuisiner, ou encore de faire chauffer l'eau de la douche. Mais il est bien conscient que tous ici n'ont pas la même chance : "Je ne suis pas le plus à plaindre. Il y a des locataires retraités qui n'ont pas de voiture, qui sont complètement isolés. Pour eux, c'est une grosses galères, c'est clair et net. Ils n'ont peut être pas forcément les moyens de retrouver un appartement et de payer ce qu'il y a à payer."

Certains vivent toute l'année au domaine, au milieu de la forêt © Radio France - Manon Klein

Certains demandent le soutien des élus

Parmi les habitants croisés ce vendredi au domaine de Chamerolles, certains dénoncent une forme d'inaction des élus, du maire de Chilleurs-aux-Bois notamment. Gérard Legrand lui affirme suivre de près le dossier. Le maire reconnaît ne pas avoir "de solution miracle" pour assurer un relogement à tous ceux qui le souhaitent. Entre 10 et 12 demandes auraient déjà été déposées selon l'élu. La mairie évoquait pendant un temps la possibilité de couper également l'eau - là aussi en raison de nombreux impayés - mais cette option n'est plus pour le moment sur la table selon Gérard Legrand.

De son côté la sous-préfecture de Pithiviers, qui a décidé de suivre le dossier, assure que tout est mis en œuvre pour permettre le relogement de ceux qui le souhaitent dans la région. C'est aux habitants volontaires de faire la demande auprès de la mairie. Une démarche qui peut prendre plusieurs mois, en fonction du secteur géographique recherché. Pour les habitants qui ne veulent pas quitter le domaine, il va sans dire que cette solution est loin d'être satisfaisante.

L'avenir du domaine, en temps que lieu d'habitation, semble à terme menacée. Mais rien n'est encore acté, et propriétaires comme locataires comptent bien mener le combat jusqu'au bout.