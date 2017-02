Les habitants du Mans consultés sur la future crèche des Sablons

VIDEO : les habitants du Mans vont pouvoir donner leur avis sur la future crèche du quartier des Sablons. Les détails avec l'adjointe Isabelle Sévère.

Isabelle Sévère, ajointe au maire du Mans, chargée de la petite enfance était notre invitée ce mardi. Elle est venue nous parler de la consultation pour la future crèche du quartier des Sablons, et plus généralement de l'accueil des enfants de moins de trois ans.

Le site n'est pas encore choisi

L'idée, c'est d'associer les habitants, les riverains, les usagers, à la reconstruction de la crèche du quartier des Sablons" nous dit Isabelle Sévère, ajointe au maire du Mans, chargée de la petite enfance. "Alors, le choix du site n'est pas encore acté, car les services de la ville travaillent sur trois ou quatre plans possibles mais ce n'est pas là que nous consulterons les gens parce que ça pourrait faire monter les enchères et ce n'est pas l'objet de la consultation. On va en revanche, leur demander ce qu'est pour eux une crèche idéale, ce dont ils ont envie avec quel types de bâtiment et de matériaux... Il y aura différents canaux de consultation avec normalement la mise en place d'un site internet à la fin de la semaine et dès ce jeudi (9 février) une première réunion publique au centre social des Sablons à partir de 18h00. Et puis nous essayerons aussi d'aller à la rencontre des gens sur le marché des Sablons.

Ouverture de la crèche fin 2019

"Cette consultation va durer jusqu'à fin mars" poursuit Isabelle Sévère, ajointe au maire du Mans, chargée de la petite enfance. "Ensuite, les premiers projets seront présentés en mai. Les travaux devraient commencer en octobre 2018 pour une ouverture fin décembre 2019. Aujourd'hui, dans la crèche existante, il y a 60 places et dans le futur établissement il y en aura 70, et ces 10 places de plus, c'est quelque chose d'important".

Une place pour dix enfants dans les crèches

"Sur Le Mans, on n'est pas dans un territoire où l'on est en énorme tension tout mode de garde confondus; parce que nous avons la chance d'avoir plus de 1.200 assistantes maternelles" souligne Isabelle Sévère, ajointe au maire du Mans, chargée de la petite enfance. Sauf qu'il y a actuellement 5.000 enfants de moins de trois ans dans la ville, et seulement 500 places en crèche et dans les multi-accueil, alors qui est prioritaire pour avoir une place en crèche ? "Déjà, plus la demande est faite rapidement, plus elle a de chances d'être prise en compte; il y a aussi des critères d'activité, des critères sociaux comme les familles mono-parentales actives. Il y a aussi les critères de fratrie. enfin, il y a aussi des critères liés au handicap".