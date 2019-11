Les habitants du Mans veulent plus d'arbres pour la 2ème saison du budget participatif

Les habitants du Mans veulent encore plus de verdure. C'est ce qui ressort de la 2ème édition du budget participatif. Au départ, au printemps dernier 269 projets ont été déposés. Aujourd'hui, 25 ont été retenus et seront réalisés d'ici fin 2020. La ville dégage une enveloppe de 840.000 euros.

Le Mans, France

Les projets de la deuxième édition du budget participatif viennent d'être présentés. Et comme l'année dernière, les manceaux veulent plus d'arbres dans la ville.

25 projets ont été retenus et seront réalisés d'ici fin 2020.

De la verdure et des aires de jeux

"Il y a une demande extrêmement forte pour tout ce qui est lié à la nature" souligne Christophe Counil, maire adjoint chargé de la vie des quartiers. " On a eu des projets pour planter des arbres, mais aussi pour protéger les oiseaux. Les projets qui sont autour de la bio-diversité sont ceux qui ont obtenu le plus de voix.

Au départ, au printemps dernier, 269 projets ont été déposés. La ville a fait un premier tri car tous ne faisaient pas partie des compétences de la commune avec une sélection de 43 projets. Ils ont été soumis au vote. 25 projets ont été retenus avec une répartition égale dans les quartiers.

Le projet de nichoirs à oiseaux dans les jardins - - Capture d'écran / Site Internet du budget participatif de la Ville du Mans

Les principaux projets

Parmi les 25 projets retenus, il y aura des espaces verts avec des arbres fruitiers à Pontlieue, un jardin partagé près du local du secours populaire aux Glonnières, des arbres sur le rond-point de la Rue Degré, et de la verdure autour de la statue Léon Bollée. Toujours côté nature, il y a un projet de nichoirs à oiseaux dans les parcs et jardins, et des nichoirs spécifiques pour protéger les chauves-souris. Les adeptes de la bicyclette vont avoir des pompes à vélo près des aires de stationnement. Les enfants ne sont pas oubliés avec beaucoup de projets d'aires de jeux, notamment le long des remparts, place Raphaël Elizé, et près de la maison de quartier de Guédou au sud de la ville. Enfin, dernier thème qui revient régulièrement celui des sculptures et des dessins. Il y aura notamment une sculpture avec les lettres et chiffres "24h du Mans" sur le rond-point de l'Oasis.

La mis en place de pompes à vélo publiques est l'un des projets retenus - Capture d'écran / Site Internet du budget participatif de la Ville du Mans

Sur la première édition du budget participatif, rappelons qu'il y a eu par exemple, les lettres de "of le Mans" à la gare, les ruches à l'hôtel de ville et au jardin des plantes, la création de terrains de boule à Gazonfier et au parc Beaudelaire, et une fontaine d'eau potable, rue des pompes !

En revanche, pour cause d'élections municipales, il n'y aura pas de budget participatif en 2020.