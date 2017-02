Les habitants du quartier des Écrivains à Schiltigheim soudés autour de leur club de foot

A Schiltigheim, depuis 1998, les habitants du quartier des Écrivains se rassemblent autour de leur club de foot, le FC des Écrivains. Un club qui est aussi un élément fédérateur pour les jeunes du quartier.

En ce dimanche après-midi ensoleillé, les seniors du FC des Écrivains reçoivent pour un match amical. C'est encore la trêve hivernale, les matchs de championnats ne reprennent que la semaine prochaine. Mais autour du terrain, il y a quand même des supporters notamment les plus jeunes joueurs du club. Ils sont là pour encourager leurs aînés.

Le club de football des Écrivains existe depuis 1998. Il a été fondé par des amis unis par la passion du football et qui souhaitaient créer une dynamique dans le quartier. 19 ans après, pari tenu. Le club compte plus de 200 licenciés et neufs équipes, des Pitchouns aux seniors.

Les jeunes du quartier s'entraînent deux fois par semaine et jouent également le weekend pour les matchs de championnat. Nizar et Kadir jouent dans la catégorie U 18. Pour Nizar, le club lui a apporté beaucoup de choses. C'est là qu'il a rencontré ses amis, "On est tous soudé, on reste ensemble, on traîne ensemble, on squatte ensemble c'est ça la vie". C'est au club aussi qu'il a appris à encore mieux parler français après son arrivé d'Italie. Pour Mohammed, le club lui apporte "des valeurs humaines parce qu'à chaque fois, on se retrouve, on regarde les matchs. On passe des bons moments ensemble. Il n'y a jamais d'embrouille".

Les U15 et les U18 s'entraînent deux fois par semaine sans compter les matchs le weekend © Radio France - Charlotte Jousserand

Imine et Howari jouent avec les U 15, ils regardent sur le terrain leur propre entraîneur, Loïc jouer avec les seniors. "Il est gentil, il nous donne la détermination qu'il faut", racontent les deux adolescents. Loïc les entraîne deux fois par semaine, le lundi et le mercredi, en plus de ces propres entraînements. Et le weekend, comme tout entraîneur, il les accompagne au match. Loïc est très fier d'eux : "Je les ai vu grandir et là c'est vraiment exceptionnel. Sur le terrain, ils me représentent, ce que je suis en sur et en dehors du terrain".

Dans le club house, que tout le monde ici appelle "clubouse", Idris Gencer s'occupe de tout. Cela fait plus de 40 ans qu'il habite le quartier des Écrivains. Il a été entraîneur, bénévole. Il fait tout pour ce club : "On s'occupe de tout le monde, des petits les Pitchouns jusqu'aux seniors. On pousse pas les gens, on les tire vers nous".

Un club autour d'un quartier

Le quartier des Écrivains compte 4.000 habitants, à cheval sur deux communes, Schiltigheim d'une part et de Bisheim. Il a été construit entre 1961 et 1966 et il compte 1.200 logements, des barres d'immeubles et des tours. Ce quartier fait partie des 200 quartiers en France classés "quartier d'intérêt national" par le gouvernement. L'Agence national pour la rénovation urbaine va débloquer 5 milliards d'euros pour investir sur l'ensemble de ces quartiers afin de rénover les logements notamment.

Dans le quartier des Écrivains, selon Ahmed Fares, adjoint au maire, les revenus moyens des habitants correspondent "à moins de 9.000 euros par an, on est très largement dans des familles qui vivent sous le seuil de pauvreté".

Pour l'élu, très présent dans ce quartier, il faut s'occuper de ce quartier car "il y a une grosse précarité dans ce quartier" et il peut "devenir explosif car on a tous les ingrédients pour que cela ne se passe pas bien mais cela se passe bien car on intervient ici et là mais il faut être présent". Selon Ahmed Fares, "les habitants veulent savoir qu'on s'occupe d'eux et pas uniquement pendant les élections". Que les élus agissent "pour les demandes individuelles et pour les demandes d'associations et autres".