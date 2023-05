Les habitants du quartier Puech-du-Teil à Nîmes disent stop aux nouveaux immeubles

C'était encore, il n'y a pas si longtemps un petit coin de campagne à Nîmes. Des maisons individuelles avec de grands jardins. Mais le quartier Puech-du-Teil, depuis quelques années se transforme. En trois ans, 21 immeubles construits. 860 logements. 1600 habitants supplémentaires. "On est passé de 5500 habitants sur le quartier à 7100 aujourd'hui confie Jean-Daniel Depoudent, le président du comité de quartier. On a "dévégétalisé" près de 6 hectares pour construire à la place des immeubles de trois à quatre étages. C'est aberrant dans une ville où on atteint régulièrement des records de température. Ce sont aussi plus de 5000 voitures en plus et donc des embouteillages matin et soir." Le comité de quartier s'en est ému auprès du premier adjoint au maire de Nîmes, sans qu'aucune réponse satisfaisante ne soit apportée.

Un recours gracieux contre un nouveau projet immobilier

Chemin du Télégraphe, les riverains eux, ont créé mi mars une nouvelle association. "Ensemble, sauvons Puech-du-Teil." Ensemble, ils ont déposé un recours gracieux contre un nouveau projet immobilier qui doit voir le jour. Un ensemble de quatre immeubles d'un étage, construits sur un terrain de près de 6000 m2, vierge de toute habitation. 36 logements au total. Impensable pour Sylvie Miquel-Pribille, membre de l'association. " Pour nous, ce terrain est important, c'est une réserve de fraicheur, de végétation et d'animaux sauvages. On ne peut pas imaginer que ce terrain soit complètement détruit. On ne peut pas imaginer que tout soit rasé pour construire quatre blocs de béton. Ce projet est insensé pour l'environnement, la circulation. Il est même dangereux pour l'alimentation en eau parce que sur la hauteur du chemin, on a tous des surpresseurs. Si 36 logements sont construits en bas du chemin du Télégraphe, on va manquer d'eau tout l'été." Déterminés, les riverains envisagent d'aller jusqu'au tribunal administratif pour que ce projet ne voit pas le jour. Pour évoquer ces sujets, le comité de quartier organise ce jeudi 11 mai à 17h45, un débat au collège Jules-Verne.

A la place des maisons, des immeubles © Radio France - Sylvie Duchesne