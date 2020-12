INFOGRAPHIES - Espérance de vie : les inégalités se creusent entre campagnes et villes

C'est le second volet de l'étude sur l'état des lieux de la santé dans les territoires ruraux, commandée par les maires ruraux de France en partenariat avec France Bleu. Selon elle, l'espérance de vie dans les campagnes est raccourcie de deux ans, par rapport à celle des habitants des villes.

"Observe-t-on des inégalités en termes d’espérance de vie entre territoires ruraux et urbains ?" se sont demandés les élus. Pour répondre à cette question, l’espérance de vie à la naissance à l’échelle départementale a été comparée à la grille de densité rural/urbain. Résultat : il y a, selon cette étude, une "régularité extrême du lien entre types de départements et espérance de vie".

2,2 ans chez les hommes, 0,9 an chez les femmes

Dans le détail, l'espérance de vie moyenne est aujourd'hui plus courte de 2,2 ans chez les hommes entre rural et urbain, et de 0,9 an chez les femmes. Ainsi, un petit garçon né en 2019 dans un département hyper rural a une espérance de vie de 78,5 ans, quand un homme du même âge né dans un milieu hyper urbain vivra en moyenne 80,7 ans. Pour une petite fille née en 2019 dans un département hyper rural, l'espérance de vie est de 84,9 ans, or une petite fille née la même année dans un milieu hyper urbain vivra en moyenne 85,8 ans.

L'étude note également que cet écart d’espérance de vie entre départements ruraux et départements urbains s’aggrave depuis trente ans. Il était en effet de 0,2 à 0,3 ans seulement pour un enfant né en 1990.

Les départements classés comme hyper ruraux sont :

Ariège

Aveyron

Cantal

Creuse

Gers

Indre

Haute-Loire

Lot

Lozère

Haute-Marne

Meuse

Nièvre

Orne

Haute-Saône

Selon l'étude, les départements hyper ruraux ne sont pas les seuls touchés par ces écarts d'espérance de vie. Il existe "un gradient incontestable de creusement des inégalités entre l’hyper urbain et l’hyper rural". Autrement dit, moins votre département est urbanisé, moins votre espérance de vie est longue. L'étude classe les départements en cinq catégories, plus au moins rural : hyper ruraux, ruraux, composites, urbains et hyper urbains.

Par exemple, dans les départements dits "ruraux", l'espérance de vie est plus courte de 1,7 ans chez les hommes et de 0,7 ans chez les femmes, par rapport aux départements hyper urbains. Dans les départements dits "composites" (à mi-chemin entre l'hyper rural et l'hyper urbain, en terme de densité de population), cet écart est de 1,3 ans chez les hommes et de 0,6 ans chez les femmes.

Les départements ruraux sont :

Ain

Aisne

Allier

Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Ardèche

Ardennes

Aube

Aude

Charente

Charente-Maritime

Cher

Corrèze

Côtes-d'Armor

Dordogne

Eure

Eure-et-Loir

Finistère

Corse-du-Sud

Haute-Corse

Jura

Landes

Loir-et-Cher

Lot-et-Garonne

Maine-et-Loire

Manche

Mayenne

Morbihan

Hautes-Pyrénées

Saône-et-Loire

Sarthe

Deux-Sèvres

Somme

Tarn

Tarn-et-Garonne

Vendée

Vienne

Haute-Vienne

Vosges

Yonne

Les départements urbains sont :

Gironde

Hérault

Seine-et-Marne

Var

Territoire de Belfort

Les départements hyper urbains sont :

Alpes-Maritimes

Bouches-du-Rhône

Haute-Garonne

Nord

Rhône

Paris

Yvelines

Essonne

Hauts-de-France

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val d'Oise

Les autres départements sont classés parmi les "composites".

L'espérance de vie dans les outre-mers encore plus courte

L'amplitude de l'écart avec les départements hyper urbains est encore plus importante dans les départements et régions d'outre mer : il est de 2,8 ans pour les garçons nés en 2019 et de 1,3 ans pour filles nées en 2019. Il s'agit de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.