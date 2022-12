Les habitants et commerçants virois espèrent tous le maintien du collège Val-de-Vire

Après 3 mois de discussions, de manifestations et d'attentes, les parents, élèves et professeurs du Collège Val-de-Vire vont connaître leur sort. Le Conseil départemental du Calvados se prononcera ce lundi 12 décembre sur la fermeture ou le maintien de l'établissement scolaire virois. Si les élus se réunissent à 14h, une manifestation est déjà d'ores et déjà prévue devant le Conseil départemental, dans le même temps, contre la fusion des deux collèges (Maupas et Val-de-Vire)

ⓘ Publicité

Les proches d'Elisabeth Borne s'en mêlent

Le dossier du collège du Val-de-Vire est remonté vendredi dernier jusqu'à Matignon. Deux enseignants et un parent d'élèves ont été reçus par des conseillers d'Elisabeth Borne. La Première Ministre connaît bien le territoire du Bocage virois puisqu’elle a été élue député dans cette circonscription du Calvados.

Après plusieurs échanges avec les conseillers d'Elisabeth Borne, "ils ont clairement expliqué que la position du maire de Vire n'a pas facilité la gestion de ce dossier. Ils ne peuvent pas passer au-dessus du président du département. Ce dernier ne semble pas accepter l'éventuelle ingérence" racontait à France Bleu Normandie un parent d'élève. Dans ce dossier, le maire Marc Andreu Sabater était, au début, pour la fermeture du collège. Après un coup de pression des élus virois, "il s'est rangé il y a 15 jours et il apporte maintenant son soutien aux parents d'élèves, il était présent ce samedi 10 décembre à la manifestation pour conserver le collège" glisse un élu.

À lire aussi Rentrée 2023 : le collège du Val de Vire va fermer ses portes

Une potentielle fermeture qui dépasse le cadre scolaire

Depuis début septembre, la potentielle fermeture du collège fait débat à Vire. "On perd tout, comment voulez-vous dynamiser notre ville et ses 17.000 habitants ? Si on perd un collège, les gens vont déserter" réagit Aude sur le marché. Même son de cloche chez les commerçants du quartier proche de ce collège. Brigitte Dumaine tient une boulangerie à moins d'un kilomètre de l'établissement : "J'ai surtout peur pour la vie du quartier*, je vois des collégiens matin/midi/soir depuis neuf ans ! Ils viennent pour prendre un goûter, ça fait du passage, on veut garder notre petite dynamique. Si le collège ferme, c'est tout le bas de Vire qui va être impacté"* assure-t-elle.

Deux autres collèges du département sur le pont

Un autre collège, cette fois caennais, va faire entendre sa voix ce lundi. Le collège Dunois, près du Chemin Vert.

Le Conseil Départemental a annoncé début septembre une double sectorisation, avec le collège Pasteur, pour consolider les effectifs de ce collège par un élargissement de son secteur de recrutement.

C'est notamment le cas à Colombelles et Mondeville où la double sectorisation des élèves de ces deux communes est contestée. Elle va permettre aux élèves domiciliés à Mondeville et Colombelles de demander une affectation au collège Guillemot ou au collège Brunet à Caen.