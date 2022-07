Les habitués du Grand Bleu de Pont-à-Mousson une nouvelle fois interdits de baignade

Les cyanobactéries vont une nouvelle fois empêcher les baigneurs de plonger dans le Grand Bleu à Pont-à-Mousson. La mairie a décidé, comme régulièrement ces dernières années, d'interdire la baignade pour éviter leur prolifération. Et même si des contrôles sont prévus tout au long de l'été, certains ont bien du mal à respecter la consigne.

La plage semble bien vide © Radio France - Arthur Blanc

Anthony par exemple sort tout juste d'un petit plongeon express. Ce Mussipontain a l'habitude de venir régulièrement, mais là, avec la chaleur, il ne peut pas lutter. "La douche ne marche pas, alors j'y vais. Elle est super bonne en plus ! C'est ça le problème", explique-t-il.

De la déception

Il faut donc trouver de quoi faire à la place. Et là, les idées ne sont pas très nombreuses. "Il n'y a pas grand chose, donc on bronze", explique Wilfried. "Un petit pique-nique et de la lecture, ça va combler mon après-midi", ajoute Cécile. Mais en revanche, d'autres sont déçus. "On avait tout prévu, on venait pour ça avec les enfants", se désole Thierry. "On fera les kilomètres pour aller à la Madine la prochaine fois, tant pis", conclut Virginie. Le wakepark reste ouvert de l'autre côté du plan d'eau, mais là aussi, il est interdit de vous jeter dans l'eau.