Les halles Castellane rénovées d'ici la fin de l'année à Montpellier

La mairie de Montpellier lance un projet de réhabilitation des halles Castellane, bâtiment emblématique de l'Ecusson. A l'intérieur, un plafond contemporain aux allures de ciel méditerranéen. A l'extérieur, stationnement et circulation sont réorganisés pour laisser plus de place aux piétons.

Montpellier, France

Après Laissac, après les halles des quatre saisons à La Paillade, voici venue la rénovation des halles Castellane à Montpellier. Ces halles marchandes au cœur de l'Ecusson avaient besoin d'un sérieux coup de jeune : trop sombres, mal indiquées et cernées de motos et scooters qui gênent les entrées. Les commerçants réclamaient ce chantier depuis des années. Il a été voté à hauteur de 1 million d'euros et présenté ce lundi par le maire Philippe Saurel.

Comme un marché à ciel ouvert

Premier impératif de ces travaux : faire enfin entrer la lumière dans ce bâtiment tristounet. L'architecte de la ville Christine Bridon a donc imaginé un plafond bleu "comme un ciel méditerranéen. Ce sont, dit-elle, des toiles tendues, un dégradé de bleu avec quelques nuages, dont on peut faire varier l'intensité grâce un système de rétroéclairage". On marchera dans les allées comme dans un marché de plein air, "avec une sensation de légèreté au-dessus de la tête".

Intérieur des halles Castellane. Avant/après -

Fermeture au mois d'août

Le reste à l'intérieur tient plus du "gros lifting" : décaper les sols, rafraîchir la peinture, nettoyer les réseaux. Un mois de travaux. Les halles fermeront le dimanche 28 juillet pour rouvrir le vendredi 30 août.

En finir avec le stationnement anarchique des deux roues

L'autre gros volet du chantier concerne les abords. Il s'agit d'harmoniser le mobilier urbain, mais surtout de dégager tous les scooters et camions de livraison qui encombrent les entrées. Bientôt des arbres et de larges bordures les tiendront à distance. Le stationnement sera réorganisé: les motos du côté de la préfecture et pour les autres 2 roues, 45 racks à vélos et 12 bornes de Vélomagg' (le vélo en libre service).

Les travaux prévoient de dégager les abords des halles encombrés par les scooters et camions de livraison © Radio France - Marie Ciavatti

Faire disparaitre les scooters du paysage?

Le but est de laisser plus de place aux piétons. Le réaménagement des abords des halles doit être achevé à la fin de l'année. A terme il est même prévu que les scooters disparaissent du paysage : obligation sera faite de se garer dans les parkings souterrains et non plus dans la rue comme aujourd'hui, histoire de décourager les usagers de deux roues à moteur. Mesure cohérente avec le classement futur de l'Ecusson en ZFE, Zone à Faibles Emissions, qui implique la réduction des émissions de polluants dans l'air.

Une douzaine d'arbres seront plantés le long des halles, en haut de la rue de la Loge pour dégager les entrées -

