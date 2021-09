Les Halles de Toulon inaugurées

C'est Hubert Falco, le maire de Toulon, tout sourire, qui a coupé le ruban bleu blanc rouge, marquant l'inauguration officielle des Halles de Toulon après vingt ans de fermeture. Presque deux ans de travaux ont été nécessaires et un peu plus de six millions d'euros pour faire revivre ce lieu emblématique situé au coeur de la ville, place Raspail, à quelques centaines de mètres du Cours Lafayette. Une vingtaine de commerçants est à l'oeuvre au rez-de-chaussée et un restaurant se trouve sur le toit terrasse de ce somptueux bâtiment Art déco.

Les Halles ne sont pas encore accessibles un peu avant 9h ce vendredi matin mais la foule est déjà là, pressée de découvrir la réhabilitation de ce lieu emblématique fermé en 2001. A l'intérieur, une vingtaine de commerçants s'affaire pour régler les derniers détails. "C'est une véritable excitation. Une nouvelle aventure qui commence même si on la prépare depuis 18 mois. Impossible de dormir cette nuit" confie Rémi Tagliafico, le responsable pour la maison Balme d'une épicerie fine autour de la truffe.

Rémi Tagliafico devant son stand dans les Halles © Radio France - Christelle MARQUES

Car entre ce jour d'ouverture et la présentation du projet, des halles gourmandes animées par la société Biltoki, il s'est passé plus de deux mois. La crise sanitaire y est évidemment pour quelque chose. Il a fallu aussi convaincre des commerçants de s'y installer. Pas grand monde, à dire vrai, n'y croyait vraiment au début du projet. Sauf le maire. "Il fallait préserver et attendre l'opportunité d'avoir des partenaires. Et surtout attendre que la confiance revienne dans cette ville. Sans la confiance et les partenaires privés, nous n'en serions pas là" confie Hubert Falco à France Bleu Provence. Car l'investissement privé est à la hauteur de la beauté du bâtiment, plus de 6 millions d'euros.

La foule des grands jours

Particulièrement émue aussi, Liliane Bloch. C'est son grand-père en 1927 qui est à l'origine de la construction des Halles qui seront inaugurées en 1929. Il est alors adjoint au maire de Toulon. Présente pour couper le ruban, elle se souvient de sa plus tendre enfance et raconte à France Bleu Provence : "Je venais régulièrement avec ma maman faire les courses le matin. Et je me rappelle mille saveurs, mille odeurs. C'est un lieu magique".

Hubert Falco, le maire de Toulon qui coupe avec Liliane Bloch le ruban inaugural des Halles de Toulon © Radio France - Christelle MARQUES

Et la magie semble opérer dès l'ouverture des portes au grand public. Les visiteurs ont les yeux qui brillent. "Je n'avais pas vu le projet jusque là et je le trouve exceptionnellement bien réussi, on se sent comme à la maison" décrit Thierry, venu exprès pour l'inauguration. "Très moderne, ça me plaît beaucoup. On y entre et on a envie d'y rester. C'est sublime. Et les produits ont l'air de qualité" confient quelques toulonnais. Il n'y a donc maintenant plus qu'à tester !

Des jambons pendus sur l'un des stands des Halles © Radio France - Christelle MARQUES

C'est un week-end de fête pour les Halles de Toulon et de nombreuses animations sont aussi prévues samedi et dimanche.