PHOTOS - La renaissance des halles Laissac à Montpellier

Dans un an, les nouvelles halles Laissac seront sorties de terre à Montpellier, en lieu et place du précédent bâtiment, hérité des années 70 et démoli l'an dernier.

Les halles Laissac, troisième génération : la première pierre du bâtiment a été posée cette semaine, donnant le coup d'envoi des travaux de construction.

Ce nouveau marché couvert doit voir le jour fin 2018, avant les fêtes de fin d'année, promet le maire de Montpellier Philippe Saurel.

Le futur bâtiment des halles Laissac issu d'une concertation avec les commerçants et les riverains. - Direction de l’Architecture et de l’Immobilier de la Ville de Montpellier

Un retour aux sources

Ce bâtiment de 1.111 mètres carrés a été conçu dans un style Baltard, alliance de métal et de verre, pas plus de 7 mètres de haut pour "dégager le ciel" comme dit Philippe Saurel. C'est un retour aux sources, aux halles telles qu'elles ont été construites en 1870, avant qu'elles ne soient remplacées par le modèle des années 1970, des halles surmontées d'un parking aérien. Cette tour de béton qualifiée de "verrue" par les habitants, a été démolie l'an dernier.

Les halles de 1876. Page extraite de l’ouvrage : « Montpellier monumental ». Plans originaux aux Archives municipales, -

1876, le marché couvert type Baltard. Diamètre de 40 mètres. - Archives

Un nouveau départ pour le quartier

Les halles Laissac version XXIe siècle s'inspirent de celles de Sète et Narbonne, lieu de vie où l'on peut flâner ou manger en plus de faire ses courses. Ce marché accueillera 24 commerces, six de plus qu'avant. Des étals ouverts sur l'extérieur et qui fonctionnent toute la journée.

24 étaux, ouverts que l'extérieur, et au centre un môle. Perspective de l’oeuvre d’art qui prendra place en sous face du lanterneau. - Vilel de Montpellier

"C'est l'archétype des halles qu'on a toujours vues, explique Christine Bridon, l'architecte de la Ville de Montpellier qui a coordonné ce projet. Au droit du lanterneau, on a le môle central, l'espace de vie. Les étaux pourront s'ouvrir vers l'extérieur quand il fera beau et si le temps ne le permet pas, les halles pourront se refermer, garder leur transparence et la vie pourra se trouver au milieu".

J'ai revisité et modernisé les halles d'antan. Les étaux à la périphérie du bâtiment et un môle central". Christine Bridon, architecte de la Ville Copier

Les habitants et commerçants ont été associés au projet. Un "petit bijou de concertation" répète à l'envie Philippe Saurel, qui salue l'alliance du style XIXe et des technologies modernes.

"Cette halle a toutes les technologies modernes notamment ces panneaux photovoltaïques qui vont lui donner son autonomie énergétique"

"Une halle style Baltard mais high tech". Philippe Saurel, maire de Montpellier Copier

Philippe Saurel, lors de la pose de la première pierre. © Radio France - M. Ciavatti

Nouveaux commerces, une place arborée... Ce sera une bouffée d'air pour les riverains également, qui attendent beaucoup de ces halles nouvelles.

"Ce qui est important c'est de savoir comment elles vont vivre par derrière". parole de riverains Copier

Les halles Laissac de 1970 - Barriquand Frydlender

"Ce sera le second point d'attraction après la place Jean Jaurès"

Certains comptent aussi sur cet équipement pour redynamiser le centre-ville. Jean-Pierre Touchat le premier, lui qui préside le syndicat des halles et marchés de Montpellier. "Cette halle est la première pierre du changement du commerce non sédentaire. Un endroit de convivialité parfait où l'on aura plaisir à venir manger, amener des amis, grignotter quelques chose. Parce que le but c'est d'animer cette place. Ce sera le second point d'attraction après la place Jean Jaurès." Jean Pierre Touchat, notre invité de 7h50 ce jeudi.

Le budget des halles Laissac est maintenu à 8.6 millions d'euros et 2 millions de plus pour l'aménagement de l'espace public tout autour.

Livraison fin 2018, avant les fêtes de fin d'année. © Radio France - M. Ciavatti

Le calendrier des travaux :

31 octobre 2017 : pose de la première pierre. Début novembre : montage de la grue. De décembre 2017 à février 2018 : réalisation de la structure métallique de la halle. Février 2018 : démontage de la grue

De mars à septembre 2018 : pose des panneaux photovoltaïques

Eté 2018 : réalisation de l’oeuvre d’art à l’intérieur du bâtiment des Halles. Fin de l’été 2018 : finitions et nettoyage du bâtiment. Dernier trimestre 2018 : livraison du bâtiment

Premier trimestre 2019 : travaux sur les espaces publics