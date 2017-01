Les handballeurs français, locomotive du Hand breton

Les précédents succès des handballeurs français ont boosté les effectifs dans les régions. + 11% en Bretagne en cinq ans. La ligue compte aussi sur ses deux clubs phares, Cesson Rennes-Métropole chez les hommes et Brest Bretagne Handball pour les filles.

Matthieu Jouan, le secrétaire général de la ligue de Bretagne de handball.

Matthieu Jouan était l'invité de 8h15 Partager le son sur : Copier

11% de licenciés en plus en 5 ans en Bretagne

Selon Matthieu Jouan, les bons résultats de l'Équipe de France génèrent à chaque fois des arrivées de nouveaux licenciés. En Bretagne, sur les cinq dernières années, les effectifs ont augmenté de plus de 11%. Cet effet "locomotive" se constate à chaque grande compétition. Il y a ensuite toute un travail de formation au niveau des ligues et des clubs.

Le haut niveau est récent, avec l'émergence de Cesson et Brest

Après la victoire (31/25) contre la Slovénie 🇸🇮, les Bleus se sont qualifiés pour la finale du 25ème édition des... https://t.co/TktfNZpdNW — Handball Bretagne (@HandballBZH) January 26, 2017

Avec 30 000 licenciés, la ligue de Bretagne de handball est l'une des plus importantes. En tout cas, elle l'était avant la refonte des régions. Pourtant, il n'y a pas de bretons en équipe de France, "car le haut niveau dans la région est récent, avec l'émergence de Cesson Rennes Métropole chez les hommes et Brest Bretagne Handball chez les filles". La preuve, "on trouve des bretons dans les équipes de France jeunes", explique Matthieu Jouan. Il espère beaucoup de la nouvelle salle annoncée en 2018 pour Cesson (4 500 places).