Les handballeuses de Dijon veulent jouer à un niveau européen

Fini les claquettes, retour aux baskets pour les handballeuses de la JDA. Elles entament ce mercredi 4 aout un stage de cohésion de trois jours dans le Jura, puis elles vont enchainer sept matches de préparation avant la reprise du championnat le 8 septembre.

Les handballeuses de la JDA ont réussi à se maintenir en D1 au terme d'une saison difficile. Elles ont terminé 12 ° de la 1ere division féminine (sur 14 équipes). Voici donc un mois d'aout bien dense pour se remettre en selle. Mais comme ses co-équipières, l'arrière gauche Ilona Di-Rocco revient avec le sourire et beaucoup d'envie : "On rentre de vacances, donc l'état d'esprit est plutôt bon, c'est vrai que la reprise c'est comme une rentrée des classes; c'est plutôt agréable avec de nouvelles joueuses, a apporte du nouveau avec de nouvelles nationalités et culture. On va être dans les premières et titiller les plus gros clubs. Je pense qu'on a un bon mental, un bon niveau physique. On va tout faire pour bien commencer la saison à domicile."

On note le départ de la capitaine Joanna Lathoud qui a passé 13 ans sous le maillot dijonnais. C'est Carmen Campos qui récupère le brassard de meneuse de jeu. L'équipe se renouvelle avec 4 départs pour 3 arrivées. Petra Kudlackova sera la nouvelle gardienne, elle arrive de Tchéquie où a participé au Championnat d'Europe de handball féminin 2018.

Petra Kudlackova, nouvelle gardienne de la JDA © Radio France - Olivier Estran

Sarah Valero Jodar (pivot) et Rosario Urban (ailière) arrivent toutes deux du club de l’Atletico Guardès en Espagne. Une équipe où elles ont déjà côtoyé Carmen Campos.

La pivot Sarah Valero Jodar © Radio France - Olivier Estran

On veut jouer l'Europe" -Christophe Mazel, coach de la JDA HandBall

"On veut assurer rapidement le maintien pour regarder vers le haut" assure Christophe Mazel, l'entraineur de cette équipe. "On ne veut pas passer notre temps à regarder vers le bas, et vivre un début de saison calamiteux comme l'an dernier. On veut être parmi les équipes qui comptent et se rapprocher du championnat européen. C'est ce qui compte. L'équipe reste stable, c'est solide."

Le coach Christophe Mazel face à Carmen Campos et Céline Siversten © Radio France - Olivier Estran

Le premier match amical pour les joueuses de la JDA ce sera le 18 aout avec la réception de St Maur des Fossés (Val de Marne) un club de D2.Ce sera au palais des Sports, mais à huis clos. Le championnat reprend lui le 8 septembre avec un déplacement à Mérignac. "On va retrouver ensuite nos supporters et ça va faire du bien" commente Christophe Mazel "parce que les matchs dans un gymnase vide, c'est triste, on entend que le bruit des baskets. On a l'impression d'être tout le temps à l'entrainement. Là avec le public, ca va enfin frissonner un peu !"