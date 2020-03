Les handballeuses de Fleury-les-Aubrais s'imposent à la dernière minute face à Besançon

Le Fleury Loiret Handball s'est imposé deux minutes avant la fin, ce mercredi soir, au Palais des sports d'Orléans, face à Besançon lors de la dix-neuvième journée du championnat de France de handball féminin. Le score : 28 à 27. Cette victoire permet aux Fleuryssoises de se hisser, provisoirement, sur la troisième marche du podium du championnat.

12 à 12 à la mi-temps

Dès le début du match, les bisontines (septième dans le classement du championnat avant de jouer le match) mettent les Fleuryssoises (quatrième) en difficulté. Après avoir ouvert le score, les joueuses de Besançon restent au coude-à-coude tout au long de la première période avec les Panthères. Le score est de 12 à 12 à la mi-temps.

Une victoire arrachée à deux minutes de la fin

Et la deuxième période est tout aussi difficile pour les Fleuryssoises, qui sont menées par les Bisontines jusqu'à la 27ème minute. Dans les gradins pourtant, les quelque 2 000 spectateurs donnent de la voix pendant tout le match. Mais ce n'est qu'à deux minutes de la fin que les Fleuryssoises parviennent enfin à égaliser. Déstabilisées les Bisontines perdent pieds, laissant l'opportunité à Nianh Diankenba, de marquer le but de la victoire.

Je suis fière de mon équipe (Raissa Dapina)

Sur le terrain, à la fin du match, l'ailière Raissa Dapina n'en revient pas "ça fait tellement plaisir de voir que le palais des sports est plein, pour nous soutenir. Je suis juste fière de mon équipe." Et d'ajouter "On a réussi à rester souder jusqu'à la fin et c'est ce qui nous permet de gagner ce soir".

Troisième sur le podium du championnat

Mais cette victoire permet surtout aux Fleuryssoises de se hisser à la troisième place sur le podium. Pour Alexandra Lacrabère, arrière et capitaine de l'équipe, cette victoire est une vraie fierté "depuis 2016, le Fleury Loiret Handball n'avait pas été troisième au classement, et c'est une fierté car on n'a pas d'énormes moyens."

Le coach, Christophe Cassan, était heureux aussi à la fin du match, même s'il pense déjà aux prochaines rencontres "on est très contents d'avoir gagné, mais de la troisième à la huitième places l'écart est très serré donc il faut encore travailler pour gagner les quarts de finale."

A noter que Brest est en tête du classement avec 51 points, suivi de près par Metz avec 48 points. Le Fleury Loiret Handball, grâce à cette victoire, se hisse à la troisième place, avec 43 points, comme l'équipe de Nantes.