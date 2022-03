Les personnes en situation de handicap se sentent oubliés de la campagne présidentielle.

L’association APF France handicap organisait un rassemblement place du Martroi à Orléans ce mercredi 9 mars 2022. Avec l'objectif d'attirer l’attention des candidats à la présidentielle sur le sort des personnes porteuses d’un handicap.

Pour les prochaines élections, le handicap n'est absolument pas à l'ordre du jour

En France, 12 millions de Français sont atteints par un handicap. La manifestation de ce mercredi est surtout l'opportunité de mettre en avant les problématique auxquelles se confrontent ces personnes au quotidien. Elles en ont marre de se sentir oubliées et invisibles. "On s'est rendu compte que pour les prochaines élections, le handicap n'est absolument pas à l'ordre du jour. Sur énormément de sujets comme la santé, l'emploi, le logement. Finalement, nous sommes en train de régresser en France."

Rassemblement sur la place du Martroi à Orléans © Radio France - Julien Frenoy

Un rassemblement pacifiste

Se rassembler avant tout pour pointer du doigt les problématiques du quotidien. Dimitri apprend à 25 ans qu'il devra vivre presque constamment en fauteuil. Et pour ce Saranais, trouver un logement avec pour seule ressource les 904€ de l'aide adulte handicap devient très compliqué. "On me demande d'avoir un CDD ou un CDI pour accéder au logement. Pour l'instant je suis en attente pour intégrer un établissement spécialisé. Mais je suis déjà passé à côté de deux logements."

Juste à côté il y a Nora, elle se tient debout et pourtant son quotidien est miné par un handicap invisible. "Je peux me déplacer mais pas très longtemps, je ne peux pas rester longtemps debout, je ne peux pas rester longtemps assise et c'est pénible au quotidien. Je ne suis pas reconnue comme handicapée car c'est invisible."

Annie Sezenec, représentante départementale et régionale pour l'association APF France Handicap © Radio France - Julien Frenoy

Les promesses des candidats sont attendues

Des problèmes qui touchent aussi les accompagnants. C'est le cas de Mélissa, éducatrice dans un foyer. "Des fois, on va passer 20 minutes dans les centres-villes pour trouver une place de parking car les places ne sont pas adaptées. Il faut penser que nous avons une rampe de trois mètres pour faire entrer et sortir les fauteuils par exemple." Les participants attendent donc des mesures fortes, d'autant qu'ils ont conscience de peser électoralement : 67% ont l'intention d'aller voter, selon une consultation AFP-France Handicap - Ifop menée du 10 au 28 janvier auprès de 2.554 personnes en situation de handicap, et leurs proches. Mélissa le confirme. Dimitri, Nora et beaucoup d'autres l'assurent, leur niveau de vie se dégrade depuis plusieurs années.