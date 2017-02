Les handicapés du Doubs se sentent oubliés de la campagne présidentielle

L'association des paralysées de France veut alerter les candidats à la présidentielle sur les problèmes d'accessibilité mais aussi d'éducation de santé d'emploi pour les personnes handicapées. Car à ce jour le sujet du handicap est totalement oublié de la campagne.

"L'accessibilité se rétrécit au lieu d'augmenter" : Bernard Avon à l'APF du Doubs

La loi sur le handicap de 2005 devait favoriser l'accès notamment des transports et des batiments publics mais aujourd'hui du sursis a été accordé car la date butoir de 2015 s'est heurté à la réalité des travaux non terminés ou tout simplement non entamés. Pour les transports par exemple , les délais maximum seront de trois ans pour les transports urbains, de six ans pour les interurbains et de neuf ans pour le ferroviaire. Pour Bernard Avon , bénévole à l'APF du Doubs "des décrets de la loi de 1975 ne sont toujours pas parus, idem pour la loi de 2005". l'accessibilité se heurte à de gros lobbies il faut faire du forcing"

certains éléments de la loi de 1975 ne sont toujours pas appliqués

Les conséquences du chômage plus importantes pour les handicapés

L'accessibilté des espaces publics et des transports est souvent le sujet le plus abordé lorsqu'on parle de handicap . Pour Bernard Avon il faudrait aussi et surtout parler d'emploi . La loi du 10 juillet 1987, renforcée par celle du 11 février 2005, oblige toutes les entreprises de 20 salariés et plus à employer 6% au moins de personnes handicapées. Les entreprises qui ne respectent pas ce quota doivent verser une contribution à l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph). Pour Bernard Avon, , il faudrait amplifier cette proportion car le chômage des personnes handicapées est plus important que ce que l'on pourrait penser.

Le taux de chômage chez les personnes handicapées atteint 20%

"Nous sommes la dernière roue de la charette" : Bernard Avon (APF du Doubs)

Depuis qu'il est bénévole à l'APF du Doubs c'est à dire depuis 30 ans, Bernard Avon mène inlassablement les mêmes combats mais il reconnait que les personnes handicapées restent toujours " les dernières roues de la charette". L'APF profite du coup de la campagne présidentielle pour lancer une plate forme participative. Initiative nationale . Chacun peut y laisser des idées, des réflexions des solutions qui seront ensuite soumises aux différents candidats pour que le handicap devienne un thème de campagne.

"je suis un perroquet qui répète toujours les mêmes choses depuis 30 ans" confesse Bernard Avon de l'APF

POur atteindre la plate forme participative mise en place par l'APF : https://www.facebook.com/associationdesparalysesdefrance/posts/10157666279225707