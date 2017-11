Les harkis des forêts de Provence dans le Goncourt des Lycéens 2017

Le prix Goncourt des Lycéens 2017 évoque une page oubliée de l'histoire de la Provence: les camps de harkis dans les forêts. Alice Zeniter évoque dans L'Art De Perdre (Flammarion) l'amertume de son héroïne lorsqu'elle découvre qu'il ne reste que des traces du camp de Jouques.

Le Goncourt des Lycéens a été attribué jeudi à Alice Zeniter pour son livre L'Art De Perdre aux éditions Flammarion. L'auteure a romancé l'histoire d'une famille de harkis sur trois générations. Alice Zeniter évoque les olives et les combats d'indépendance en Kabylie, l'amertume et la froideur de l'exil en Normandie. La Provence et la Durance apparaissent aussi dans le roman.

L'héroïne cherche les traces du Logis d'Anne, le camps de harkis dans la forêt de Jouques

L'héroïne du roman Naïma revient en Provence pour réveiller la mémoire familiale au Logis d'Anne mais il ne reste plus rien des baraquements dans la forêt provençale de Jouques. La fiction du Goncourrt des Lycéens 2017 se souvient de lz réalité de ce camp de harkis créé en 1963.

A Jouques mais aussi à Sault, Pertuis, Cucuron, Apt, des villages forestiers accueillaient les familles de harkis : soixante quinze villages entre Bouche du Rhône, Var, Vaucluse, Alpes de Haute Provence. Les harkis étaient employés par les Eaux et Forêts (l’ancêtre de l'ONF) pour des travaux en forêt. A Jouques, certains avaient aussi trouvé du travail sur le chantier de la centrale de Cadarache. Ils vivaient très isolés en forêt, à l'écart des communes.

Il était impossible pour ces familles d'intégrer la société française. Une trentaine de chômeurs avait suivi une grève de la faim en 1987 au Logis d'Anne. Ce camp de Jouques a fermé définitivement en 1995. la n'était pas complètement tournée puisque cette histoire amère, parfois douloureuse, réapparaît dans le roman d'Alice Zeniter.

L'Art De Perdre d'Alice Zeniter, prix Goncourt des Lycéens 2017 est édité chez Flammarion (ce lien pour en feuilleter les premières pages).

Pour voir le reportage de France 3 en 1976 au Logis d'Anne à Jouques: accéder aux archives de l'INA