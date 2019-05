Les Hauts-de-France lancent une aide pour rénover les monuments aux morts

Les monuments aux morts, érigés à partir de 1919, sont en mauvais état. Les Hauts-de-France en comptent plus de 3000, quasiment un par commune. A l'occasion du centenaire de la Grande Guerre, la région met en place une subvention pour aider à leur rénovation.

Hauts-de-France, France

Inscriptions illisibles, pierres noircies et sculptures abîmées : les monuments aux morts de la région sont en mauvais état. Ils ont été construits à partir de 1919, pratiquement dans toutes les communes. Il y en a donc plus de 3000 dans les Hauts-de-France.

A l'occasion du centenaire de la Grande Guerre, la région veut aider à les rénover. Un plan d'action a été voté le 28 mars. Une vingtaine de communes ont déjà déposé leur dossier, notamment celle de Bollezeele, dans le Nord. Là-bas, le monument aux morts fait grise mine... au sens propre. La pierre est devenue quasiment noire : "La pierre est très abîmée, elle a beaucoup souffert du temps. Au sommet du monument nous avons un coq qui a perdu sa tête à cause des Allemands dans les années 1940. Nous avons déjà essayé de la recoller mais elle est retombée" raconte Olivier Allais, le directeur de l'école du village.

Le monument aux morts de Bollezeele, dont la pierre s'est noircie au fil des années/ - Olivier Allais

La subvention de la région vient en complément des aides existantes

Le montant total des travaux s'élève à 8000 euros d'après le devis réalisé par un marbrier. Cet enseignant a donc déposé avec ses élèves un dossier de financement auprès de la région. Mais ce ne sera pas suffisant : les Hauts-de-France proposent une subvention à hauteur de 30% du coût des rénovations, dans la limite de 3000 euros. Les demandes des communes devront être effectuées sur une plateforme en ligne dédiée.

Olivier Allais et ses élèves ont donc sollicité d'autres financements, notamment le concours scolaire "1,2,3 patrimoine" grâce auquel ils espèrent obtenir 5000 euros. L'aide de la région peut en effet se cumuler avec celles déjà existantes, notamment celle apportée par l'Etat via l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG).

"Les monuments aux morts ont pour la plupart plus de cent ans. Ils ont été érigés dans la précipitation à la fin de la guerre mondiale avec les matériaux de mauvaise qualité qui se trouvaient sur place, pour rendre un hommage rapide à tous ceux qui sont morts pour la France" estime Mady Dorchies, conseillère régionale déléguée au devoir de mémoire.

Une aide aussi pour les drapeaux

"Il est nécessaire aujourd'hui que la région aide à la rénovation, pour continuer l'élan magnifique du centenaire" poursuit Mady Dorchies. Elle rappelle que la région Hauts-de-France ambitionne de devenir le "territoire de référence pour la Première Guerre mondiale", comme la Normandie l'est pour la Seconde. Le dispositif d'aide va durer trois ans. La région table sur 100 à 150 attributions de financement par an. Dans le Nord-Pas-de-Calais, pour l'instant, outre Bollezeele, trois autres communes ont déposé leur dossier : Marck, Tournehem-sur-la-Hem (Pas-de-Calais), Mastaing (Nord).

La région a aussi voté une enveloppe de 80 000 euros pour sauver les drapeaux des anciens combattants. Les associations pourront obtenir 100 à 500 euros pour acheter ou rénover leurs drapeaux.