Les Hauts-de-France vont rayonner sur la cérémonie des César 2023

La 48e cérémonie des César se déroule à l'Olympia à Paris ce vendredi 24 février. Les plus prestigieux prix du cinéma français seront remis dans la soirée, à partir de 21 heures. En tête des nominations : le film L'Innocent de Louis Garrel, suivi de près par La Nuit du 12, réalisé par Dominik Moll. Le Nord-Pas-de-Calais n'est pas en reste, quatre films tournés dans la région sont nominés. Au total, ils décrochent huit nominations dans six catégories différentes.

Trois sélections pour Saint-Omer

Le film Saint-Omer, de la réalisatrice Alice Diop, rafle trois sélections : "Meilleur Premier film", "Meilleur scénario original" et "Meilleur espoir féminin". Tournée dans le Nord-Pas-de-Calais, l'histoire s'inspire de l'infanticide de Berck , un faits-divers remontant à 2013. À l'époque, une mère est accusée d'avoir tué son bébé, après l'avoir abandonné sur une plage du Nord à marée montante.

Le long-métrage Les Pires, des réalisatrices Lisa Akoka et Romane Gueret, est également nominé dans les catégories "Meilleur premier film" et "Meilleur espoir féminin". Le film raconte l'histoire de jeunes d'une cité de Boulogne-sur-Mer, repérés lors d'un casting sauvage dans leur lycée. Ils se mettent ensuite à tourner un film, alors même qu'ils ne sont pas acteurs.

L'animation en progression

Le Petit Nicolas - Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? est également sélectionné dans la catégorie du meilleur film d’animation. Le film, qui évoque les origines du petit garçon turbulent et espiègle, a été en partie financé par la structure nordiste, Pictanovo.

L'association a également financé Câline, nominé dans la catégorie du meilleur court-métrage d'animation. Une chose est sûre : les Hauts-de-France vont rayonner sur les César, dont la 48e cérémonie est diffusée ce vendredi 24 février à partir de 21h sur Canal+.

Les Hauts-de-France, terre de cinéma ?

Chaque année, entre 10 et 12 longs-métrages sont tournés dans les Hauts-de-France. La région accueille jusqu'à 1.000 jours de tournage par an. "Notre territoire compte grâce à son immense variété de décors", explique Godefroy Vujicic, directeur général de Pictanovo. Plus de 1.200 décors, aussi bien bâtis que naturels, sont recensés sur la région.

"C'est également un bassin de techniciens reconnus par les professionnels du secteur, ce qui est extrêmement attractif", précise-t-il. La proximité de la région avec Paris et les pays limitrophes joue également un rôle important. "Cette situation géographique permet d'envisager des coproductions et de pouvoir circuler assez facilement", ajoute Godefroy Vujicic. L'enveloppe destinée à soutenir le cinéma sur le territoire a également doublé, elle est récemment passée de 4 à 8,6 millions d'euros.