Une grande concertation autour du futur Stade Louis Nicollin à Montpellier

De manière officielle, le grand public est désormais invité à donner son avis, ses conseils, faire des suggestions, poser des questions ou exprimer des réticences quant au projet de Stade Louis Nicollin, qui doit voir le jour sur le site Ode à la Mer, à Montpellier. L'actuel président du Montpellier Hérault Laurent Nicollin espère que sa nouvelle enceinte sera prête à la fin de l'année 2024.

Mais avant ça, plusieurs étapes. Et notamment celle-ci : des débats publics et une grande concertation lancée mardi soir et qui va se poursuivre jusqu'au 15 octobre. Encadrée par la CNDP (Commission Nationale du Débat Public), entité indépendante, cette concertation doit permettre d'informer, de rassurer et de façonner le projet en fonction des retours.

Parmi les réticences exprimées récemment, il y a celle de plusieurs élus d'opposition dans la commune de la métropole où le stade doit être implanté. Ils sont membres de l'association "Pérols Démocratie Citoyenne". Ils craignent notamment des inondations en raison de "l'augmentation des surfaces imperméabilisées".

A l'occasion de la conférence de presse pour présenter la concertation et avant de le faire publiquement lors des débats, le maire et président de la métropole Michaël Delafosse répond et rappelle qu'un plus gros projet encore devait voir le jour à Ode à la Mer : Shopping Promenade. Un centre commercial "deux fois plus important" que celui situé à Odysseum.

Toutes les informations autour de la concertation sont disponibles sur le site internet du projet. Il est aussi possible de s'inscrire aux ateliers thématiques des 16, 20, 29 et 30 septembre (18h-21h). Les participants pourront échanger sur les thèmes suivants : environnement, accessibilité, vie économique et architecture.