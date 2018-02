Philippe de Villiers, on le sait, a le sens de la formule. Présent en tribunes mardi soir à la Beaujoire pour assister au quart de finale de la Coupe de France de football entre Les Herbiers et le RC Lens, l'ancien président du conseil général de Vendée, a salué à sa façon l'exploit des Herbretais (qualification aux tirs aux buts, après les prolongations et un match nul 0/0). "Le football est une chose aujourd'hui très difficile à pratiquer, parce qu'avant il fallait de bons joueurs. Maintenant, il faut beaucoup d'argent. Mais la Coupe de France, c'est autre chose. [Elle] rétablit une espèce de justice instinctive : celui qui gagne, c'est pas celui qui est le plus friqué, c'est celui qui est le plus couillu (sic), et ça c'est bien !", a expliqué sur France Bleu Loire Océan l'ancien député du bocage vendéen, grand amateur de football.

Philippe de Villiers, en 2014 © Maxppp -

Le fondateur du Puy du Fou, qui vit aux Herbiers, dit maintenant "avoir un rêve, c'est de se payer le Paris Saint-Germain." Philippe de Villiers veut "brandir la Coupe de France", et poursuit : "on revient à la Beaujoire en demi-finale. Ce soir [mardi soir en quart de finale], il y avait 21 000 Vendéens dans le stade, il faut qu'il y ait le double, et on se paie le Paris Saint-Germain ! Après tout, avec le Puy du Fou, on l'a fait, on est des petits, mais comme dit La Fontaine en patois vendéen, on est parfois le p'tit qui mange le gros." Le club vendéen, qui évolue en troisième division nationale, sera fixé sur son prochain adversaire après le tirage au sort du dernier carré de la Coupe de France, qui aura lieu jeudi soir. Le PSG de Neymar, Cavani, Mbappé joue ce mercredi en quart de finale face à l'Olympique de Marseille. Les autres rencontres opposeront Chambly (National) à Strasbourg (Ligue 1), ce mercredi, et Caen (L1) à Lyon (L1), jeudi.

Philippe de Villiers, après la qualification de l'équipe de football des Herbiers en demi-finale de la Coupe de France Copier