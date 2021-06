"Les Héritières" : une fiction inspirée d'une rencontre avec la CPE d'un collège de Saint-Denis

"Les Héritières", fiction réalisée par Nolwenn Lemesle et diffusée ce vendredi 4 juin sur Arte, raconte l'histoire de Sanou, élève brillante qui a grandi en Seine-Saint-Denis et qui intègre le prestigieux lycée Henri-IV à Paris. En échange d'une bourse, elle devient la tutrice de Khady, une élève de son ancien collège.

Un scénario imaginé par Laure-Elisabeth Bourdaud et Johanna Goldschmidt. Pour écrire ce téléfilm, les deux scénaristes se sont inspirées d'une rencontre en 2016 avec la conseillère principale d'éducation du collège Iqbal-Masih de Saint-Denis. Laure-Elisabeth Bourdaud raconte à France Bleu Paris la naissance de cette fiction.

France Bleu Paris : Comment avez-vous imaginé l'histoire de Sanou ?

Laure-Elisabeth Bourdaud : À la base, il y avait une envie de parler des inégalités sociales et de l'école, qui sont des thématiques auxquelles Johanna et moi-même nous nous intéressons beaucoup. Et puis, l'étincelle, le point de départ, c'est une discussion il y a quelques années avec la CPE du collège Iqbal-Masih. Elle nous a raconté que l'une de ses anciennes élèves, qui était désormais en seconde au lycée Louis Legrand à Paris était passée la saluer dans son bureau. La CPE lui a dit qu'une élève de 3ème allait postuler pour essayer d'aller à Louis Legrand ou Henri-IV.La semaine suivante la jeune fille est repassée et elle a donné une liste de livres à la CPE en lui disant de la transmettre à l'élève de 3ème pour qu'elle se prépare. C'est ce geste généreux, remarquable, qui nous a inspiré. On a voulu créer cette fiction qui parle de transmission, de sororité, d'échanges et de cette difficulté d'être un transfuge de classe aussi, comme c'est le cas du personnage de Sanou dans cette histoire.

Le tournage s'est déroulé au collège Iqbal-Masih de Saint-Denis...

On s'est beaucoup inspiré du lieu pour écrire le scénario. On le trouve beau dans son architecture et toute la Seine-Saint-Denis même nous intéressait ! On avait envie de travailler aussi sur l'opposition entre l'histoire du quartier latin où se trouve Henri-IV et l'histoire de la Plaine Saint-Denis, une histoire ouvrière de ce quartier qui a connu un déclin avant de connaître un renouveau. On avait envie de ces deux "arènes" là dans le scénario.

Mais les élèves n'étaient pas présents lors du tournage ?

Le tournage a du être décalé en raison du Covid et a eu lieu en juillet 2020 finalement donc les élèves n'étaient plus là. Il y a eu beaucoup de figurants. Mais la CPE dont on vous parle a pu suivre de près l'évolution du film. Des scènes ont été tournées dans son vrai bureau, il y a eu un effet "réel" vraiment travaillé.

"Les Héritières" à voir ce vendredi 4 juin à 20h55 sur Arte, avec Tracy Gotoas, Fanta Kebe et Déborah François au casting.