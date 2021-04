Les héros du confinement en Limousin : Anaïs, infirmière solidaire, parti en région parisienne

Comme beaucoup d'autres soignants, Anaïs Nenot a tout quitté ce 6 avril 2020, pour se rendre en région parisienne. A 35 ans, cette maman de deux jeunes enfants (six et deux ans) a fait abstraction de "la peur de l'inconnu, sans savoir si on allait être bien protégé" pour se rendre à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil, dans le Val-de-Marne. Là-bas, la situation était difficile, le manque de personnel se faisait sentir. Pour Anaïs, c'était une évidence. "Quand on est infirmière, on se doit d'être solidaire" raconte la jeune femme.

La Covid, "pas une simple gripette"

Une fois le voyage en bus ou en train achevé, le cortège de soignants Limougeaud s'est rendu au service réanimation de l'hôpital. "Je ne m'attendais pas à voir ce que j'ai vu" témoigne l'infirmière en pneumologie. "Ca a été un choc au niveau émotionnel. On ne se rendait pas compte sur Limoges de l'impact que ça avait. On s'est rendu compte que, non, ce n'était pas qu'une simple gripette, comme on le disait à l'époque" se remémore-t-elle.

Son expérience de la réanimation était limitée, en tant qu'infirmière en pneumologie. Les équipes de l'AP-HP l'ont formées, avec la présence de cadres pour apprendre à la jeune femme. "Il y avait toujours un sénior, on ne prenait jamais de décisions seuls, on avait des référents qui nous chapeautaient" souligne-t-elle.

Anaïs s'est surtout occupé d'un patient, "_un jeune de 36 ans_, qui n'a pas beaucoup de facteurs de risques, à part de l'hypertension et du diabète, et un léger surpoids. Cela faisait 20 jours qu'il était intubé et ventilé". Très vite, elle est confrontée à "la réa", soutenue par ses camarades avec qui elle discutait beaucoup.

Une soignante "qui a fait son travail"

Un mois ensuite, Anaïs revient à Limoges, marquée à vie par son vécu. "J'ai eu un moment où je me sentais en décalage avec là où j'étais. Je me disais 'je devrais être à Paris et j'entendais certains à Limoges dire que ce n'était qu'une simple grippe'..." peste l'infirmière.

Elle a repris son poste en pneumologie, même si la réanimation l'a tenté, bien évidemment. Mais, touchée par cette expérience, elle en garde un bon souvenir, malgré tout. "Je suis hyper fière d'avoir osé le faire, partir aider et faire son boulot." Sans pour autant se définir comme héroïne : "On est tous des héros. Quant à moi, je suis juste une soignante qui a fait son travail" note-t-elle modestement.