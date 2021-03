Les héros du confinement : Kévin, éboueur dans l'Yonne, se souvient des "mercis" qui ont disparu aujourd'hui

Un an après le début du premier confinement, France Bleu Auxerre revient sur ces douze mois qui ont changé nos vies. Parmi les métiers dont on a beaucoup parlé : les soignants, agents d'entretien, hôte de caisse, ou les éboueurs comme Kévin. Il a continué son métier, confinement ou pas.

Un an après le début du premier confinement, France Bleu Auxerre revient sur ces douze mois qui ont changé nos vies et sur les conséquences de cette crise sanitaire et économique sans précédent que nous subissons toujours. Il y a un an, on a beaucoup parlé des infirmiers et des médecins, et même applaudi tous les soirs à 20 heures aux fenêtres ou à l'extérieur. On a aussi salué ces "héros du quotidien" qui font un travail mal considéré et pourtant primordial : hôtes de caisse, agents d'entretien ou encore les éboueurs. Kévin est l'un d'eux et travaille à la Communauté d'agglomération de l'Auxerrois.

Kévin, éboueur dans l'Yonne, se souvient des "mercis" qui ont disparu aujourd'hui Copier

Des "mercis" à la désillusion

Il y a douze mois, le jeune homme avait été touché par les marques de sympathie reçues au début du premier confinement : des dessins à la craie sur le trottoir, des petits mots collés aux poubelles, des "mercis" qui lui avaient réchauffé le cœur. Mais un an après, les choses ont bien changées. "Maintenant, les gens ont complètement changé de comportement. Ils sont plus nerveux si on ne ramasse pas un sac éventré, ils seraient près à nous disputer maintenant... Alors qu'avant c'était 'bravo' ou 'merci'. Les gens sont un peu plus agressifs. (...) Peut-être parce que c'est parce qu'ils sont en télétravail et que ça les énerve, je ne sais pas. Les comportements changent du jour au lendemain..."

"C'est la vie"

Au-delà des sourires qui se sont évanouis dans la nature, l'éboueur constate aussi que la générosité des Auxerrois a quelque peu disparue. "Les pourboires et tout ça c'est fini, là on n'a plus rien du tout."

"C'est la vie", lance Kevin. Sans amertume mais sans illusions non plus. Demain matin, avec ses collègues, il ramassera les poubelles, comme tous les jours. Parce que c'est son travail, tout simplement.