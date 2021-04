Les hirondelles comptées pour la première fois dans quatre communes de Basse Navarre

Deux espèces d'hirondelles feront l'objet de ce sondage : l'hirondelle des fenêtres et l'hirondelle rustique. Deux volatiles facile à trouver. Ces oiseaux vivent près de l'homme, sous les rebords de toit et dans les granges. Pour ce comptage, la LPO a déterminé des mailles, des carrés de 500 mètres de coté. 134 au total dans les quatre communes.

Une hirondelle rustique - Daniel Godinou

A charge pour les volontaires de parcourir ces secteurs et de noter les hirondelles que l’on voit construire des nids ou nourrir des jeunes. Le tout pourra s'effectuer entre la mi-mai et la mi juillet. Ce comptage n'est pas anodin. Depuis 30 ans la LPO constate en France une diminution du nombre d'hirondelles.

Les hirondelles en déclin depuis 30 ans

Virginie Couanon dirige l'antenne LPO de Saint Jean Pied de Port : "Dejà, il faut savoir que les hirondelles sont en déclin depuis ces 30 dernières années et donc nous en fait, ici, _ce qu'on voudrait faire, c'est un état initial, un état des lieux sur quatre villages_, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Jean-Pied-de-Port, Uhart-Cize et Saint-Michel. Et donc c'est faire un état zéro. Qu'est ce qu'on a comme population d'hirondelles rustiques et d'hirondelles de fenêtre? Combien de couples? Le deuxième objectif, c'est aussi sensibiliser la population parce que souvent, les gens ils ne se rendent pas compte qu'en détruisant un nid, petit à petit, on l'empêche de se reproduire. Et donc, cela veut dire qu'une fois que ce couple sera mort, il n'y aura pas de petits qui viendront en derrière. Et c'est comme ça qu'en fait, on peut faire chuter une petite population très, très rapidement. Donc, c'est vraiment de sensibiliser les gens au fait que quand on a un nid il y a des solutions pour éviter les salissures. Et le troisième objectif, c'est proposer aux habitants du territoire de faire une petite enquête et donc de participer à la connaissance de la biodiversité dans leur village"

Une hirondelle rustique - Daniel Godinou

Le comptage de la Basse Navarre constituera une base zero à partir de laquelle on pourra confirmer ou pas cette tendance. Pour déposer sa candidature au comptage appelez le 06 44 79 35 56 ou rendez vous sur la page internet de la ligue : aquitaine.lpo.fr