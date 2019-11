Les hommages dans l'Yonne à "Poupou"

Auxerre, France

L'ancien champion avait le cœur très fatigué et avait été hospitalisé début octobre en Haute-Vienne où il résidait, dans le sud-ouest de la France. En 18 ans de carrière, il a terminé à 8 reprises sur le podium final du tour de France entre 1962 et 1976 et a toujours couru après le maillot jaune.

C'était un personnage - Franck Pineau

Raymond Poulidor venait régulièrement dans les magasins de vélos tenu par Franck Pineau à Auxerre et Migennes. Car l'actuel directeur sportif de Groupama - FDJ y vendait à l'époque des vélos au nom de l'éternel second : " lorsqu'on vendait les vélos Poulidor, il avait la gentillesse de venir avec moi. Il venait au magasin et restait la journée avec moi. C'était un privilège d'être avec cet homme. On a tous connu Poulidor de faire deuxième mais _c'est aussi ce qui l'a rendu populaire_. Il se battait en permanence et était passionné par le vélo. c'était un personnage tout simplement."

C'était un personnage Copier

L'annonce de sa mort marque particulièrement Charles Guénard un passionné de cyclisme qui habite Charmoy. A 74 ans, l'ancien cycliste amateur se souvient très bien de Raymond Poulidor : " j'étais coureur pendant 25 ans et j'ai couru deux fois avec Poulidor. C'était au cyclo cross de Noyers en 1969 et 70. C'était _un gars très sympa._"

Il collectionne des maillots de Poulidor

Aprés avoir arrêté le vélo, Charles Guénard collectionne tout ce qui se rapporte au cyclisme. Chez lui des centaines de trésors dont certains liés à Raymond Poulidor : " j'ai deux ou trois maillots signés de lui et _beaucoup de choses sur lui_, des cartes postales où il est dessus et beaucoup de livres sur lui."

Car Charles Guénard rencontre régulièrement Raymond Poulidor. La dernière fois c’était lors de la dernière étape du tour de France en juillet dernier à Rambouillet. Alors comme de nombreux français, la disparition de l'ancien cycliste l'attriste : " c'est une légende, il était plus populaire que ceux qui ont gagné le Tour de France . Je ne pensais pas qu'il décéderait si rapidement."

Il sait tout sur Poulidor Copier

C'est comme si on disait aux jeunes que Zidane est mort - une auxerroise

La mort de l 'ancien champion n'a pas laissé non plus indifférents ces icaunais rencontré à Auxerre : " Oh Poupou, toujours deuxième du tour de France." "On l'avait vu à Auxerre invité par Jean-Pierre Soisson en 1982. C'était une légende." "Les plus anciens sont plus touchés, c'est comme si on disait aux jeunes que Zidane est mort."" c'est très triste, c'était le plus grand champion." "Je l'ai connu comme responsable associatif, il essayait d'aider autour de lui dans la grande discrétion, un grand bonhomme au grand cœur."

Un grand bonhomme au grand coeur Copier

Et dans le monde du cyclisme la disparition de Raymond Poulidor touche toutes les générations comme dans l'Yonne Cédric Pineau. L'ancien cycliste professionnel avec trois tour de France à son actif, devenu aujourd'hui responsable des invités pour le groupe Groupama FDJ : " j'ai le souvenir de quelqu'un de très populaire et très proche des gens, donnant des conseils aux jeunes coureurs qui venaient le voir pour le saluer et lui serrer la main . C'était un honneur. Il était très franc ce qui faisait aussi _sa marque de fabrique_."