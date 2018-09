Deux-Sèvres, France

Les hommages sont nombreux depuis l'annonce de la disparition d'Ida Grinspan. C'était l'une des dernières survivantes de la Shoah, ancienne déportée au camp d'Auschwitz. Elle était âgée de 89 ans.

Dans les Deux-Sèvres, l'émotion est forte. C'est à Sompt, près de Melle qu'en 1940, la jeune parisienne est accueillie dans une ferme, envoyée par ses parents pour la mettre à l'abri. Ida Grinspan est arrêtée par les gendarmes en 1944, et déportée à Auschwhitz. Elle participe à la marche de la mort, ces convois de prisonniers organisés quand les Alliés se rapprochaient des camps de concentration. Elle est finalement libérée par les Américains en 1945. Cette histoire, son histoire, elle a passé une grande partie de sa vie à la raconter aux plus jeunes, en témoignant dans les collèges et les lycées.

"C'était une amie, une femme absolument incroyable, qui a conservé une énergie joyeuse à témoigner sans relâche de son parcours de déportée", confie Delphine Batho, députée des Deux-Sèvres

"Toutes celles et ceux qui l’ont rencontrée, n’oublieront pas son incroyable énergie à témoigner pour ne pas oublier", écrit Jérôme Baloge dans un communiqué au nom du conseil municipal.

Ida Grinspan , une voix digne , une voix qui racontait inlassablement les camps et témoin de l Histoire vient de s éteindre .Ida Grinspan , les élèves et les enseignants te doivent tellement, tu vas terriblement nous manquer et moi je vais te pleurer .. — Nathalie Lanzi (@NathalieLanzi) September 24, 2018

Survivante de la Shoah, elle avait dédié sa vie à notre mémoire collective.

Ida Grinspan, modèle de courage aura marqué des générations entières d’élèves lors de ses interventions scolaires.

Les Deux-Sévriennes et Deux-Sévriens sont ce soir en deuil. — Guillaume Chiche (@GuillaumeChiche) September 24, 2018

Hommages d'anonymes aussi

Ida Grinspan a beaucoup marqué ceux qui l'ont écouté, comme ces jeunes filles rencontrées au lycée Jean Macé, à Niort. "Elle inspirait un respect de par son expérience", raconte Jessica 18 ans qui poursuit :"malgré ce qu'elle a vécu, elle racontait des parties de son témoignage de façon amusante. Quand les Américains sont arrivés elle disait qu'ils étaient tous beaux".

"Je ne pensais pas que c'était aussi violent mais de l'avoir entendu de quelqu'un qui l'a vécu? mon regard a vachement changé", ajoute Anaïs, élève de terminale. "C'est un peu une leçon, c'est arrivé dans le passé et ça peut très bien se reproduire", estime Jessica. Témoigner pour ne pas oublier. "On racontera l'histoire à nos enfants qui raconterons à leurs enfants", conclut Rachel, une autre lycéenne.

Ida Grinspan, quel honneur d’avoir pu vous rencontrer, merci de nous avoir partagé votre vie en quelque regards seulement. Grande dame que vous resterez. 🌟 — c y c y (@CynthiaPrrg) September 25, 2018