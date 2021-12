Les hommes de Côte-d’Or sont-ils prêts pour la contraception masculine ?

Et si c’était aux hommes de se protéger pour ne pas avoir d’enfants ? La question se pose de plus en plus ces dernières années, puisque ce sont pour le moment les femmes qui doivent assumer la contraception. Les hommes ont pourtant à leur disposition le préservatif mais aussi la vasectomie. C’est une opération définitive sur le sexe masculin, pour bloquer la production du sperme. Elle bloque ainsi la possibilité d’avoir des enfants. En Côte-d’Or, les hommes sont-ils prêts pour assumer la contraception masculine ?

Lente évolution des mentalités

Quand on évoque la conception masculine, c’est un sujet encore peu clair pour les Côte-d’Oriens et Côte-d’Oriennes. Emma, infirmière dijonnaise de 20 ans a tout juste une vague idée des moyens de contraception pour homme. « Je sais qu’il y a la pilule, le préservatif aussi. Ca me parle un tout petit peu la vasectomie parce que j’avais un patient qui avait eu recours à ce moyen de contraception », hésite la jeune femme. Ce n’est pas mieux pour Jean, 28 ans, interrogé au détour de la gare de Dijon. Il connaît tout juste la vasectomie. « La vasectomie, je sais que c’est une petite opération, mais je n’en sais pas plus », bredouille l’employé d’une petite entreprise.

D’autres sont un peu plus au courant, comme Tom, 29 ans. Ce Parisien qui travaille à Dijon se montre ouvert sur le sujet : « Ma copine a des règles particulières, donc on n’a pas trop le choix. Il faut qu’elle prenne la pilule. Si j’étais avec une autre copine qui n’a pas ces problématiques, j’aurais accepté la charge de la contraception. J’aurais bien choisi le slip chauffant. Je n’ai pas besoin de la vasectomie, car je suis encore jeune et je souhaite avoir des enfants ».

La vasectomie est avec le préservatif, le seul moyen fiable à ce jour pour ne pas avoir d’enfants, chez les hommes. C’est ce que confirme le docteur Quang-Bao Phan, urologue de Dijon : « Il n’y a que deux moyens de contraception masculine : le préservatif et la vasectomie. Les autres moyens ne sont pas considérés comme fiables ». La vasectomie est une opération définitive sur le sexe masculin. Une fois opéré, il n’y a plus de sortie possible des spermatozoïdes, qui sont les cellules reproductives de l’homme.

La vasectomie de plus en plus répandue

Antoine, 36 ans, a fait ce choix. Il travaille dans la communication. Cet homme vit en couple avec sa femme depuis 10 ans et il a deux enfants. Il n’en veut pas d’autres : pas d’obstacle alors selon lui pour la vasectomie. Un choix dont il a discuté avec sa femme. « On veut éviter tout ce qui est hormonal. Ma copine, ça fait 20 ans qu’elle est placée sous pilule, parce qu’on a tendance en France à placer les adolescentes sous ce traitement, dès que les règles apparaissent. Avec la durée du traitement, elle est donc inquiète. Elle redoute les risques présumés liés à la pilule, comme par exemple le cancer. Elle a déjà perdu trois femmes de son entourage à cause de cette maladie. On en a donc discuté, vu qu’on a déjà deux enfants, j’ai donc pris un rendez-vous chez l’urologue pour faire une vasectomie », dit cet homme. Il a donc pris rendez-vous chez un médecin urologue, et il passera donc sur la table d’opération dans quelques jours.

Pierre, 34 ans, a déjà franchi cette étape. Ce soudeur de Velars-sur-Ouche évoque d’abord des raisons familiales et financières : « J’ai déjà deux enfants, il faut les élever. Ca s’ajoute à ma vie professionnelle, donc ça me prend du temps et de l’énergie ». L’autre argument, le plus important selon lui, est surtout médical : « Je veux épargner à ma femme le stérilet ou l’implant que l’on place dans le bras ». Il a donc pris rendez-vous en août 2020 chez l’urologue. Il s’en suit un délai de réflexion obligatoire de quatre mois, histoire de bien réfléchir.

Il s’agit d’une opération rapide, mais avec un gros impact selon le docteur Quang-Bao Phan : « Quand les patients viennent, j’attire leur attention sur le fait que c’est une opération définitive. En théorie, si un patient change d’avis et qu’il veut de nouveau un enfant, on peut toujours prélever des spermatozoïdes dans les testicules. En pratique, c’est risqué, parce qu’il faut opérer à l’intérieur des testicules et il y a un risque d’infection voire un risque de perte de l’organe. Je leur dis donc qu’il faut considérer que c’est définitif ». Le caractère définitif : pas de problème pour Pierre. Il en a discuté avec sa femme et revient donc chez le médecin en novembre 2020.

Une opération légère et rapide

L’opération se fait finalement en novembre 2021. Plus exactement, le 29 novembre, jour de son anniversaire. Depuis, il n’y voit que du positif : « C’est une opération légère, elle se fait en une journée. Ca ne coûte pas trop cher : 165 euros, dont une partie est prise en charge par la mutuelle, dont une trentaine d’euros pour les rendez-vous médicaux ». Il recommande tout de même de prendre deux jours de repos après l’opération, au cas où.

Pierre, Antoine et Tom ne sont plus des exceptions, comme le constate le docteur Quang-Bao Phan, urologue à Dijon : « Les mentalités changent de plus en plus. Je vois passer deux patients par semaine dans mon cabinet, pour faire une vasectomie ». Outre le préservatif et la vasectomie, d’autres moyens sont en développement. Il y a par exemple le slip chauffant, la pilule masculine ou encore un anneau à mettre autour du sexe masculin. Ces moyens ne sont pas considérés comme totalement fiables à ce jour, pour le docteur Phan.