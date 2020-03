Les hôpitaux de Franche-Comté évacuent leurs premiers patients par avions sanitaires

L’Hôpital Nord Franche Comté a procédé ce samedi à l’évacuation par avion sanitaire de ses premiers patients atteints par le coronavirus. Ils ont été transférés vers le CHU de Nice. Il s’agit d’anticiper la saturation du service de réanimation. Un appareil a décollé de l’aérodrome de Courcelles les Montbéliard avec plusieurs malades à bord. Ce transfert a été décidé en concertation avec l’ARS (Agence Régionale de Santé) et le centre 15.

Ce sera également le cas d'une quarantaine de patients du CHU de Besançon, confirme l'établissement. Leur transfert a déjà commencé et se déroulera ce week-end et la semaine prochaine vers les hôpitaux de deux régions : Auvergne-Rhône-Alpes et PACA.

L’afflux de patients va se poursuivre dans les prochains jours – la direction de l'hôpital de Trévenans

« L’objectif est de pouvoir continuer à assurer la disponibilité de lits pour tous les malades qui nécessiteront une hospitalisation en réanimation et éviter des transferts en urgence faute de places. Cet afflux de patients COVID relevant d’un service de réanimation va se poursuivre dans les prochains jours » indique la direction de l’HNFC dans un communiqué.

Vingt patients des hôpitaux de Trévenans et Vesoul seront évacués d’ici lundi

Ce sont au total vingt patients de réanimation accueillis dans les hôpitaux de Trévenans et Vesoul qui seront transférés d’ici lundi vers des centres hospitaliers des régions du Centre, du Sud-Est et de la côte ouest mais aussi des pays frontaliers (Suisse et Allemagne). Chaque établissement a donné son feu vert. Ils seront acheminés eux aussi par voie aérienne à bord d’un avion militaire médicalisé. « C’est une solidarité et une collaboration hospitalière sans précédent qui se déploient aujourd’hui », salue la direction de l’hôpital de Trévenans.

Une entente international dont a également bénéficié le CHU de Pontarlier qui a reçu, ce vendredi, du matériel médical en provenance de l'hôpital de Lausanne, en Suisse. Et ce à défaut d'envoyer des patients de l'autre côté de la frontière, puisque pour l'instant l'établissement estime "gérer la situation".