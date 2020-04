Les hôpitaux de Saint-Malo, Dinan et Cancale ont besoin de surblouses

Après la course aux masques, il semble qu'un autre équipement de protection manque en ce moment dans les hôpitaux français. A travers le pays, de nombreux établissements hospitaliers lancent des appels afin de collecter des surblouses pour les personnels soignants. Ces tenues s’enfilent par-dessus les vêtements.

C'est le cas des centres hospitaliers de Saint-Malo, Dinan et Cancale. Ils font appel à la générosité des entreprises bretonnes afin qu'elles fouillent leur stock ou qu'elles en produisent. Les particuliers peuvent aussi s'y mettre si ils le souhaitent.

Un cahier des charges strict

La fabrication de cet équipement doit remplir un certain nombre de critères. La surblouse en coton doit mesurer au minimum 1,20 mètre de longueur et pouvoir être lavée à 60°C. Elle doit pouvoir s'enfiler et être retirée rapidement et se fermer au niveau du dos (velcro ou ruban à nouer au niveau de l'encolure, ceinture cousue à la blouse pour bien la nouer). Enfin, le bas des manches doit être élastique.

Des patrons ont été mis en ligne sur la page Facebook du centre hospitalier de Saint-Malo. Pour plus de renseignements vous pouvez contacter contact l'hôpital à l'adresse : v.laurent@ch-stmalo.fr