Les hortillonnages désormais sous surveillance policière

Somme, France

C'est la grande nouveauté de la rentrée pour la police nationale : elle va désormais patrouiller dans les hortillonnages ! Jusqu'ici, elle n'avait pas de barque pour soutenir le travail des polices municipales de Camon et Rivery. Amiens Métropole a investi un peu moins de 10 000 euros dans une barque à deux moteurs, un électrique et un thermique, pour cette toute nouvelle unité.

"C'est un secteur important pour la police sur lequel on avait d'énormes difficultés à être présents et nous avons de nombreux appels 17 police secours, pour des cambriolages, des rave party, des problèmes divers et variés" explique David Prudhomme, le directeur départemental de la sécurité publique de la Somme. La police nationale a travaillé avec la police municipale et l'association des hortillonnages pour faire "de la reconnaissance, retravailler les plans pour s'approprier ce territoire."

Des patrouilles même la nuit

Cette unité nautique va patrouiller plusieurs fois par semaine pendant la haute saison (de mars à octobre) et même la nuit. Le reste de l'année, elle interviendra seulement sur appel au 17.

La barque permet à la police nationale d'approcher au plus près les parcelles et de sillonner tous les canaux. © Radio France - Noémie Philippot

Pour ses premières rondes, le brigadier Stéphane Bruman a déjà l’œil et repère rapidement une cible facile : une maison dont le jardin donne sur les canaux. "C'est la maison typique pour les cambriolages ! Les gens viennent en bateau, ils s'accrochent à la berge et hop, la maison est vidé !" Cela fait partie des classiques, tout comme les construction illégales de petites cabanes sur les parcelles, mais bien à l'abris des regards et cachées par les arbres, le commandant Dominique Boquillon a déjà trouvé des plantes plus insolites : "on a découvert par le passé un trafic de stupéfiants bien dissimulé. Comme il n'y avait pas d'accès aux parcelles, on ne voyait pas ce qu'il s'y passait. Là, ça nous permet d'avoir une vision directe."

Les hortillonnages sont un peu construits comme New-York" - le commandant Jérôme Piot, en charge de la création de l'unité

Les policiers vont donc apprendre petit à petit à se repérer dans cet immense dédale. Le commandant Jérôme Piot était chargé de la création de cette unité : "Moi je connais déjà, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui fait un petit peu peur aux collègues. Ils ont peur de se perdre, notamment la nuit, mais ils vont très vites se repérer." Et de préciser : "les hortillonnages sont un peu construit comme New-York, avec des perpendiculaires, d'un côté bordé par Rivery et de l'autre par la Somme donc en faisant droite - gauche, droite - gauche, au bout d'un moment on finit toujours par retomber sur un endroit qu'on connaît."

Pour l'instant, une trentaine de policiers se sont portés volontaires pour surveiller les hortillonnages.