Les huîtres seront-elles plus chères à Noël ?

Il faut déjà s'y attendre, sur la table du réveillon, il faudra débourser un peu plus cher que d'habitude pour déguster des huîtres. La mauvaise météo, la crise sanitaire et le prix plus élevé du matériel des ostréiculteurs ont fait grimper les prix

Le prix des huîtres augmente et cela va continuer. Le manque d'ensoleillement du printemps et de l'été a entrainé un manque de croissance. Les huitres de calibre deux et trois sont donc peu nombreuses pour le moment.

Un mois de retard

A Baden, sur les bords de la rivières d'Auray, on se rassure en se disant "ce n'est que le début de la saison" mais les professionnels de la société Ker Ostrea guettent en vain des calibres plus élevés. "Cet été il y a une couverture nuageuse et un manque de soleil et des températures plus basses, observe Frédéric Coudon, vice président du Comité Régional de la Conchyliculture de Bretagne Sud. Les huitres sont restées laiteuses un peu plus longtemps. On a eu un mois de retard."

Frédéric Coudon note 30 à 40 % de moins de calibre trois. "On retrouve beaucoup de numéro quatre, les plus petites, qu'on ne trouve pas à cette période-ci. Les volumes ne sont pas là pour l'instant donc le marché est tendu."

Du matériel plus cher

L'augmentation du prix des huîtres est liée à la faible quantité d'huitres de calibre deux et trois mais aussi au phénomène de hausse des matières premières. "_Par exemple l_es tables en ferrailles qu'on utilise pour la production ont pris 50 ou 60 %, les emballages de 15 à 20 %", indique Frédéric Coudon.

Pour l'instant Frédéric Coudon compte 30 à 40 % de moins de volume en calibre trois. © Radio France - Diane Sprimont

Et si ce coût plus élevé était finalement une bonne nouvelle pour le secteur ? D'après Frédéric Coudon, "ce prix permet à un producteur de faire fonctionner son entreprise. L'effet covid a entrainé une baisse des cours de 30 % et pour l'instant on a rattrapé cette baisse. Les producteurs vont réaliser _le même chiffre d'affaire que l'année dernière mais avec moins de volume_."

Est-ce que le consommateur est prêt à assumer ces coûts ?

A l'approche des fêtes, une augmentation est donc à prévoir si les huîtres de calibres deux et trois tardent à venir. Face à cette hausse, le vice président du CRConchyliculture de Bretagne Sud s'interroge, "mais en face est-ce que le consommateur est prêt à assumer ces coûts ? Où placer le curseur pour que la demande puisse être régulière ?"