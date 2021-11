Les Icaunais encore plus solidaires avec la Banque alimentaire en temps de crise

La grande collecte de la Banque alimentaire a lieu ce week-end. Vous avez peut-être déjà croisé à l'entrée des magasins des bénévoles en gilets orange qui vous invitent à donner de la nourriture et des produits d'hygiène. Un geste adopté par les Icaunais et même renforcé en cette période de crise.

Tout ce week-end, partout en France, la Banque alimentaire organise sa grande collecte d'hiver. Pâtes, conserves, aliments pour bébé, produits d'hygiène... les clients des supermarchés peuvent profiter de leurs courses pour faire un geste. Les denrées seront ensuite redistribuées aux associations partenaires de la Banque alimentaire et aux bénéficiaires, toujours plus nombreux, plus 15 % en un an dans l'Yonne.

À Sens, Thierry est venu spécialement dans un supermarché pour faire des dons. Boîtes, paquets, sachets, bouteilles, flacons, "j'ai fait les courses comme pour moi. Tout ce que j'avais envie de manger, moi, je l'ai mis dans le panier." Marie-Laure s'est montrée aussi généreuse. "On pense aux bébés, puis à tout ce qui est produits pour la toilette. C'est un peu le luxe. C'est sympa d'avoir des produits agréables pour avoir un corps qui sent bon."

Des dons qui répondent à des besoins grandissants. "On a des amis qui sont bénévoles aux Restos du cœur et ils disent que c'est incroyable, raconte Pascale. Même en deux ou trois ans, ils ont vu la population exploser, qui vient, des jeunes, des étudiants, chose qu'on ne voyait pas trop avant." "On a un toit, on a de quoi manger, donc il faut faire profiter les autres", ajoute son conjoint Yves.

L'an passé, 44 tonnes de denrées avaient été collectées dans l'Yonne par la Banque alimentaire. Une collecte record pour l'association.