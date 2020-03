Les Icaunais font des stocks dans la perspective du confinement

Des milliers de personnes ont encore fréquenté les supermarchés de l'Yonne ce lundi. Des achats qui ne sont plus concentrés sur les produits de base mais concernent toutes les gammes. Sur l'alimentaire, principalement des DLC longues et du surgelé.

Les supermarchés ont encore été très fréquentés ce lundi avant les annonces d'Emmanuel Macron. "L'équivalent d'un gros samedi" selon le directeur de l'hypermarché Cora de Monéteau.

Des hypermarchés remplis, les caddies aussi

Une affluence qui contraste avec le vide dans la plupart des autres enseignes comme vous l'avez constaté à Sens Renaud Candelier (reportage réalisé en voiture et par téléphone comme l'exige désormais le groupe Radio France pour ses reporters)

Affluence dans les supermarchés, avant les annonces d'Emmanuel Macron - Reportage de Renaud Candelier Copier

Certaines enseignes ont mis en place des restrictions concernant les produits les plus demandés comme les pâtes et le papier toilette par exemple, pas plus de deux ou trois produits par client.

"Aucune raison de s'affoler" - Richard Girardot , président l'Association nationale des industries alimentaires

"ll n'y a aucune raison de s'affoler et on est dans l'irrationnel total" a estimé ce lundi sur France Info Richard Girardot , président l'Association nationale des industries alimentaires (Ania). Il a appelé à la "responsabilité" des Français.