Les Iffs : sauvé par ses clients durant le confinement, le café-restaurant du village rouvre samedi

Anne-Gabrielle Froger a le sourire derrière sa visière en plexiglass. Samedi 6 juin à 10h, elle va pouvoir rouvrir son café-restaurant Saint-Fiacre situé aux Iffs, un village de 280 habitants près de Tinténiac (Ille-et-Vilaine). Elle n'était pas complètement prête mardi pour la réouverture nationale "Il y avait des petits travaux à finir" raconte la gérante que tout le monde appelle Gaby " il fallait mettre en place aussi des ardoises pour éviter que les clients touchent les menus, un affichage a du être fait avec l'obligation d'entrer avec un masque". La municipalité est partie prenante dans cette réouverture "Gaby nous a demandés la possibilité d'agrandir sa terrasse" explique le maire Christian Daugan "on a accepté immédiatement car il faut aider notre commerce pour sa réouverture, c'est important, c'est un lien social". A l'intérieur, 14 places ont du être supprimées pour respecter la distanciation sociale.

Sauvé par les clients

L'établissement aurait pu fermer durant le confinement sans l'aide des clients car la commerçante a repris l'établissement il y a à peine un an. Sa situation financière a été fragilisée pendant le confinement. Des bons d'achat, permettant aux clients d'anticiper des consommations ou des repas et une cagnotte sur la plate forme leetchi ont eu beaucoup de succès. "J'ai trouvé cela touchant et j'en suis encore émue". Guillaume Arbey tient des chambres d'hôtes aux Iffs qui ont pu rouvrir et en temps normal, il fait venir ses clients chez la gérante : "notre Gaby, elle a un grand sourire jusqu'aux oreilles, maintenant que ça rouvre je dis OUF ".

Je viens souvent faire mes pauses au café des Iffs avant de reprendre mon travail. J'y retrouve aussi de très bons amis. On a tous hâte de reprendre nos vieilles habitudes - André, artisan en sellerie équestre

C'est un lien social très fort ici. On a aucun doute sur le fait que l'activité va très bien redémarrer - Vincent, responsable de chambres d'hôtes aux Iffs